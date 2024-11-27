Rusya iki Alman gazeteciyi sınır dışı ediyor

Rusya, Alman televizyonu ARD için çalışan iki gazeteciyi sınır dışı edeceğini bildirdi. Karar, iki Rus gazetecinin "oturum izni" nedeniyle ülkeden ayrılmalarının istenmesi sonrasında geldi.

Rusya, Alman özerk kamu televizyonu ARD'nin iki çalışanını sınır dışı etme kararı aldı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bir muhabir ve bir kameramandan 16 Aralık'a kadar akreditasyon belgelerini teslim ederek Rusya'yı terk etmelerinin istendiği bildirildi.

Moskova kararın Almanya'nın Rus devlet televizyonu Channel One (Pervıy Kanal) personeli için aldığı benzer yöndeki karara misilleme olduğunu belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, "Alman makamlarının Channel One muhabirlerine çalışma yasağı getirmesinin ardından Alman medya grubu ARD'nin Moskova'daki personeli için aynı tedbiri almak zorundayız" dedi. Zaharova, Channel One personeline yeniden çalışma ortamı sağlanırsa kendilerinin de ARD çalışanlarına akreditasyon vermeyi değerlendirebileceğini belirtti.

Channel One, Alman makamlarının Berlin ofisini kapatarak iki Rus gazeteciyi sınır dışı ettiğini iddia etmişti. Kanalın muhabiri Ivan Blagoi, canlı yayında kendisi ve kameraman Dmitry Volkov'a Aralık ayı ortasına kadar Almanya'yı terk etmelerinin söylendiğini açıklamıştı.

Almanya'dan iddialara yalanlama

Almanya Dışişleri Bakanlığı ise Rus kanalının ofisinin kapatıldığı iddialarını reddetti.

Bakanlık sözcüsü Christian Wagner yaptığı açıklamada gazetecilerin "oturum izni" nedeniyle ülkeden ayrılmalarının istendiğini, Rus yayın kurumlarında çalışan gazetecilerin "Almanya'da özgürce faaliyet gösterebildiğini" belirtildi. Oturum izni konusunun yerel idarelerin sorumluluk alanına girdiğini ve kararların federal hükümetten bağımsız olarak alındığını belirten Wagner, ülkede "çok sayıda Rus gazetecinin görev yaptığını" vurguladı.

Wagner, Almanya'nın Moskova'nın adımına "mümkün olan en güçlü şekilde" itiraz ettiğini de belirtti.

Reuters,AFP / MUK,JD

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?