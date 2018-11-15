 Rusya: İdlib′den Halep′e kimyasal gaz saldırısı düzenlendi | DÜNYA | DW | 25.11.2018

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DÜNYA

Rusya: İdlib'den Halep'e kimyasal gaz saldırısı düzenlendi

Rusya, Soçi mutabakatı uyarınca İdlib'de silahlardan arındırılmış olan bölgeden Halep'e kimyasal gaz saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Kremlin konunun Ankara ile görüşüleceğini açıkladı.

Syrien Mutmaßlicher Gas-Angriff in Aleppo (picture-alliance/AP Photo/SANA)

Rusya Suriye'de silahlı muhaliflerin Halep kentine kimyasal gaz saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Top mermilerine yerleştirilmiş klor gazıyla düzenlenen saldırıda sekizi çocuk olmak üzere 46 kişinin yaralandığı ve yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığı ifade edildi.

Suriye devlet televizyonu hastanelerde tedavi altına alınan ve gaz saldırısına uğrayan sivillere ait olduğu ileri sürülen görüntülere yer verdi. Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberinde saldırıda kullanılan klor gazı yüklü top mermilerinin Halep'in Halidiye mahallesine düştüğü belirtilirken, doktorlarla yapılan röportajlarda yaralıların nefes alma zorluğu çektiği ve görme sorunları yaşadıkları ifade edildi.

Saldırı "silahtan arındırılmış bölgeden" yapıldı

Rusya Savunma Bakanlığı, kimyasal gaz saldırısının İdlib'de Soçi anlaşması uyarınca oluşturulan ve Türkiye'nin garantörlüğü ve gözetimi altında olan "silahtan arındırılmış bölgeden" yapıldığı açıkladı. Savunma Bakanlığı konuyla ilgili olarak Ankara ile temas kurulacağını kaydetti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Rus ordusundan Tümgeneral İgor Konaşenkov, "Kurbanlardaki zehirlenme semptomları tarafından da doğrulanan elimizdeki ön bilgilere göre, Halep'in yerleşim yerlerini bombalanmak için kullanılan top mermileri klor gazıyla dolu" şeklinde konuştu.

Muhalifler suçlamaları reddetti

Suriye'deki silahlı muhalif gruplar ise suçlamaları reddetti. Abdülselam Abdülrezak isimli muhalif bir komutan Twitter hesabı üzerinden muhalefetin elinde zehirli gaz bulunmadığını ve bunu atabilecek kapasiteye de sahip olmadığını belirterek iddiaları "yalan" olarak niteledi. Mustafa Secari isimli bir başka komutan da Suriye hükümetinin ateşkes anlaşmasına zarar vermek istediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinde Eylül ayının ortasında varılan İdlib mutabakatı uyarınca Suriye'nin kuzeyinde yer alan vilayette 15-20 kilometrelik bir silahtan arındırılmış bölge oluşturulması üzerinde uzlaşılmıştı.

Mutabakat çerçevesinde bölgede hâkim olan radikal grupların 15 Ekim'e kadar bu bölgeden ayrılmaları hedefleniyordu. Ancak, bölgeden bütün radikal unsurların çıkarılmadığına yönelik haberler gelmeye devam ediyor.

AP/EC,ÇÖ

©Deutsche Welle Türkçe

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