 Rusya: İdlib′de sorumluluk Türk tarafında | DÜNYA | DW | 31.05.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Rusya: İdlib'de sorumluluk Türk tarafında

Moskova, Suriye'nin İdlib vilayetinde muhaliflerin sivillere ve Rus hedeflerine yönelik saldırılarının sonlandırılması konusunda sorumluluğun Ankara'da olduğunu belirtti.

default

Suriye'de muhaliflerin elindeki son kale olan İdlib vilayetindeki çatışmalar konusunda Rusya'dan yeni bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, İdlib'de ateşkes sağlanabilmesi için saldırılarını sonlandırması gereken tarafın muhalifler olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Perşembe günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, İdlib'de bir an önce ateşkes sağlanması gerektiğini ifade etmişti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede ayrıca Esad rejiminin İdlib'in güneyinde ağırlıkla sivilleri hedef alan saldırılarında daha fazla can kaybının önüne geçmek ve Türkiye'nin sınırlarına yönelik artan göç riskini bertaraf etmek gerektiğini belirtti.

Erdoğan'ın ateşkes talebiyle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, "İdlib'de gerçekten ateşkese ihtiyacımız var. Bunun için yapılması gereken de teröristlerin sivil hedeflere ve askerlerimizin olduğu tesislere ateş açmasını durdurmak" dedi. Rus sözcü, "Bu Türk tarafının sorumluluğu" diye ekledi.

Moskova uzun süredir Rus askeri hava üssü Hmeymim'e İdlib'den düzenlenen roket ve İHA saldırılarından duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor. Bu durumu "son derece tehlikeli bir eğilim" olarak niteleyen Peskov, Rusya ile Türkiye arasında İdlib konusunda görüş ayrılığı olmadığını sözlerine ekledi.

DW,rtr/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

ABD: İdlib'de şiddet derhal son bulmalı

Rusya destekli Suriye ordusunun İdlib'deki bombardımanında 6'sı çocuk 18 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi. ABD, Rusya ve Esad rejimini "çatışmaları pervasızca tırmandırmakla" suçladı. (28.05.2019)  

HTŞ'den Türkiye'ye "İdlib'de harekete geç" çağrısı

İdlib'in büyük bölümünde kontrolü elinde bulunduran radikal İslamcı HTŞ örgütü, vilayette ilerleyen Suriye ordusunun Türkiye sınırına dayanacağı uyarısında bulunarak Ankara'yı bölgedeki mevzilerini güçlendirmeye çağırdı. (27.05.2019)  

Reuters: Türkiye Suriyeli muhaliflere silah gönderdi

Suriyeli muhalifler, Suriye ordusunun İdlib'e düzenleyeceği büyük çaplı bir operasyonun püskürtülmesi için Türkiye'nin kendilerine silah desteği gönderdiğini açıkladı. (26.05.2019)  

Benzer içerik

Syrien Provinz Idlib Kämpfe

Reuters: Türkiye Suriyeli muhaliflere silah gönderdi 26.05.2019

Suriyeli muhalifler, Suriye ordusunun İdlib'e düzenleyeceği büyük çaplı bir operasyonun püskürtülmesi için Türkiye'nin kendilerine silah desteği gönderdiğini açıkladı.

Syrien Provinz Idlib Kämpfe

İdlib için çalışma grupları devrede 15.05.2019

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İdlib için çalışma gruplarının bir araya gelmesi konusunda Ankara ve Moskova'nın mutabık olduğunu açıkladı.

Russland Moskau Treffen Wladimir Putin und Tayyip Erdogan

Putin ve Erdoğan'dan Libya için ateşkes çağrısı 30.04.2019

Kremlin, telefonda görüşen Rusya Devlet Başkanı Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya'da ateşkes ilan edilmesi için çağrıda bulunduğunu açıkladı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

S-400 Füze Savunma Sistemi

Türk Dışişleri: S- 400 tedarik sürecinde değişiklik yok

Türk Dışişleri, S-400 tedarik sürecinde değişiklik olmadığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy "Rusya'dan S-400 tedarik sürecimiz planlandığı şekilde devam etmektedir" dedi.  

FOTO-GALERİ

default

AB ülkelerindeki seçim sonuçlarına genel bakış

AP'de yeni sandalye dağılımı belli oldu. İşte Almanya dışındaki belli başlı AB ülkelerinde sandıktan çıkan sonuçlar...  