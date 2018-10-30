 Rusya: İdlib’de radikaller ile ılımlılar henüz ayrışmadı | DÜNYA | DW | 15.11.2018

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DÜNYA

Rusya: İdlib’de radikaller ile ılımlılar henüz ayrışmadı

Rusya, İdlib’de silahlardan arındırılmış bölgede radikal grupların ılımlı muhaliflerden ayrıştırılmasının henüz başarıyla gerçekleşmediğini belirtti. Mutabakata göre radikallerin çekilmesi için son tarih 15 Ekim’di.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib’de oluşturulan silahlardan arındırılmış bölgedeki radikal grupların ılımlı muhaliflerden ayrılmasının henüz başarılı bir şekilde gerçekleşmediğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova

Perşembe günkü basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Türkiye ile Rusya arasında Eylül ayında varılan mutabakat kapsamında İdlib’de oluşturulan silahsızlandırılmış bölgeden radikal unsurların ayrılmasının tamamlanmadığını belirtti. Zakharova, bu durumun Ankara’nın çabalarına rağmen gerçekleşmediğini söyledi.

Eylül ayının ortasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Rusya’nın Soçi şehrinde varılan İdlib mutabakatı, Suriye'nin kuzeyinde yer alan vilayette 15-20 kilometrelik bir silahsızlandırılmış bölge oluşturulmasını öngörüyor. Mutabakat çerçevesinde bölgede hakim olan radikal grupların 15 Ekim'e kadar bu bölgeden ayrılmaları hedefleniyordu. Ancak, bölgeden bütün radikal unsurların çıkarılmadığına yönelik haberler gelmeye devam ediyor. Rusya, daha önceden yaptığı açıklamalarda Türkiye’nin planı uygulamak için uğraştığını belirtmişti.

Büyükelçi: Astana süreci İdlib'e odaklanacak

Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Riyad Haddad ise Perşembe günü yaptığı açıklamada bir sonraki Astana görüşmelerinin ana konusunu İdlib mutabakatının oluşturacağını belirtti. Rus TASS haber ajansının aktardığına göre Haddad, "İdlib ile ilgili anlaşma kapsamındaki bölgenin silahlardan arındırılması süreci devam ediyor. İdlib mutabakatı konusunda yapılan işleri değerlendirmek üzere yakın bir zamanda Astana'da buluşacağız” dedi. Haddad, bir sonraki Astana süreci toplantısının ne zaman yapılacağı ile ilgili bir bilgi paylaşmadı.

2017'de garantör ülkeler Rusya, İran ve Türkiye’nin girişimiyle başlatılan Astana süreci, Suriye'de siyasi bir çözüme erişmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda üç ülkenin temsilcileriyle Suriye’de savaşan tarafların temsilcilerinin katılımıyla toplantılar düzenleniyor.

rtr,DW/DÇÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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