 Rusya: İdlib′de ateşkes sağlandı | DÜNYA | DW | 09.01.2020

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DÜNYA

Rusya: İdlib'de ateşkes sağlandı

Türkiye ile Rusya arasında yapılan anlaşma kapsamında, Suriye'nin İdlib vilayetinde ateşkes ilan edildiği bildirildi.

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Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki İdlib vilayetiyle ilgili Rusya'dan bir açıklama geldi.

Rusya Savunma Bakanlığından bir yetkiliyi kaynak gösteren TASS haber ajansı, Türkiye sınırındaki Suriye vilayeti İdlib'de ateşkes sağlandığını bildirdi.

Haberde açıklamalarına yer verilen Tümgeneral Yuri Borenko, "Türk tarafıyla varılan anlaşmalara göre, İdlib'deki 'Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 9 Ocak 2020 saat 14 itibarıyla ateşkes yürürlüğe girdi" dedi.

Rusya'dan bölgede ateşkes sağlanmasını isteyen Türkiye, geçen ay bu konuyla ilgili olarak Moskova'ya bir heyet göndermişti.

Suriye'de rejim güçlerinin İdlib'in kontrolünü geri almak için düzenlediği operasyon nedeniyle yüz binlerce insan Türkiye sınırına doğru kaçmıştı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında çarşamba günü İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmede İdlib konusu da ele alınmıştı. Liderlerin ortak açıklamasında, "İdlib'deki 'Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde sükunetin, İdlib konusundaki bütün anlaşmaların tamamen uygulanmasıyla sağlanması gerekliliği" vurgulanmıştı.

DW,rtr/CÖ,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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