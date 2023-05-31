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PolitikaRusya

Rusya: İngiltere de meşru hedef olabilir

1 saat önce

Ukrayna'nın kendini sınırları dışında da savunabileceğini belirten İngiltere'ye yanıt veren Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, İngiliz yetkilileri askeri hedef olarak değerlendirebileceklerini dile getirdi.

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Rusya'nın eski Devlet Başkanı ve Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev
Dimitri MedvedevFotoğraf: Yekaterina Shtukina/Sputnik Government/AP/dpa/picture alliance

Rusya'nın eski Devlet Başkanı ve Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev, Ukrayna'nın meşru müdafaa için kendi sınırları dışındaki hedeflere de saldırabileceğini dile getiren İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly'e verdiği yanıtta, ülkesinin "savaşı destekleyen İngiliz askeri ve sivil kamu görevlilerini" meşru askeri hedef olarak değerlendirme hakkına sahip olduğunu ifade etti.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ezeli düşmanımız İngiltere'nin ahmak yetkilileri, Lahey ve Cenevre Sözleşmeleri ile ek protokolleri de dahil olmak üzere modern savaşı düzenleyen ve evrensel boyutta kabul gören uluslararası hukuk çerçevesinde kendi devletlerinin de savaş halinde olarak nitelendirilebileceğini hatırlamalıdır" diyen Medvedev, "İngiltere bugün Ukrayna'nın müttefiki olarak hareket etmekte, ona teçhizat ve uzmanlarla askeri yardım sağlamakta, yani fiilen Rusya'ya karşı ilan edilmemiş bir savaş yürütmektedir. Durum böyle olunca, kamu görevlilerinden herhangi biri (savaşa destek veren, askeri ya da sivil) meşru bir askeri hedef olarak kabul edilebilir" ifadelerini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Salı günü resmi ziyarette bulunduğu ve Estonyalı mevkidaşı Margus Tsahkna ile bir araya geldiği başkent Talinn'de yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın kendini savunma hakkının meşru olduğunu" belirterek, "Elbette bunu kendi sınırları içinde yapma hakkına sahiptir, ancak aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna'da güç kullanma kabiliyetini zayıflatmak için kendi sınırlarının ötesinde de güç kullanması meşrudur" demiş ve bunun böyle kabul edilmesi gerektiğini savunmuştu.

ABD: Rusya içindeki saldırıları desteklemiyoruz

Washington ise Beyaz Saray sözcülüğü aracılığıyla, Rusya toprakları içindeki saldırıları desteklemediğini duyurdu. "Rusya içindeki saldırıları desteklemiyoruz, bunu açık ve net bir şekilde dile getirdik" diyen Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, "Biz, kendini egemenlik alanında savunabilmesi için Ukrayna'ya teçhizat ve eğitim sağlamaya konsantre olmuş durumdayız" ifadelerini kullandı.

 

DW,dpa / ET,BK

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