Rusya İdlib'i hedef aldı: Ölü ve yaralılar var

Rus savaş uçaklarının İdlib'i hedef alan hava saldırılarında 10 kişinin öldüğü, en az 30 kişinin de yaralandığı bildirildi. Ölü ve yaralılar arasında çocuklar da var.

Rus savaş uçaklarının Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib bölgesini hedef alan hava saldırılarında 10 kişinin öldüğü, en az 30 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Rus savaş uçaklarının İdlib şehrinin kırsalında, "bir kereste fabrikası, bir mobilya atölyesi ve bir zeytinyağ imalathanesini" vurduğunu açıkladı.

"İdlib'de Rus hava saldırıları nedeniyle hayatını kaybeden sivillerin sayısı arttı" ifadelerine yer verilen açıklamada, saldırıda ölenlerden birinin çocuk olduğu belirtiliyor. Çevredeki hastanelerde tedavi altına alınan en az 30 yaralıdan 14'ünün de yine çocuk olduğuna dikkat çekildi.

Suriye'de faaliyet gösteren Beyaz Baretliler adlı sivil savunma örgütü ise yaralı sayısını 32 olarak açıklarken hava saldırıların işçilerin mobilya atölyesinde çalıştığı esnada düzenlendiğini duyurdu.

Rus askeri yetkililer herhangi bir açıklama yapmazken Rusya'nın bölgeyi hedef alan saldırılarının arttığı, Rus savaş uçaklarının son dört günde 27 noktaya hava saldırısı düzenlediği belirtiliyor.

Suriye’nin Türkiye ile sınır bölgesindeki İdlib’de, iç savaş nedeniyle yerinden edilmiş yaklaşık 2 milyon Suriyeli yaşıyor. Fotoğraf: Mohammed Ozkam/Anadolu Agency/picture alliance

İdlib'in yaklaşık yarısı eskiden El Kaide ile bağlantılı olan Heyet Tahrir el Şam'ın kontrolü altında.

Türkiye, Rusya ve İran arasında başlayan Astana süreci ile birlikte en son 5 Mart 2020'de sağlanan ateşkes mutabakatı dönem dönem ihlaller yaşansa da büyük ölçüde korunuyor.

Türkiye sınırındaki İdlib'de, Suriye iç savaşından kaçan yaklaşık 2 milyon Suriyeli bulunuyor. Çatışmaların tırmanması durumunda Türkiye'ye yönelik yeni bir göç dalgasının yaşanmasından endişe ediliyor.

AFP/ DA, CÖ

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