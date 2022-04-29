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Kiev'e Rus saldırısında isabet alan bir bina
Kiev'e Rus saldırısında isabet alan bir binaFotoğraf: Efrem Lukatsky/AP/picture alliance
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Rusya Guterres'in ziyareti sırasında Kiev'i vurdu

42 dakika önce

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ziyareti sırasında Rusya Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu.

https://www.dw.com/tr/rusya-guterresin-ziyareti-s%C4%B1ras%C4%B1nda-kievi-vurdu/a-61631049

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Ukrayna ziyareti sırasında Rusya başkent Kiev'i vurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise atılan füze sayısını beş olarak açıkladı.

Ukraynalı yetkililerin verdiği bilgilere göre füzelerden biri kentin Şevçenko ilçesinde 25 katlı bir binanın alt katlarına isabet etti. Saldırılarda en az 10 kişinin yaralandığı ve bir kişinin bacağını kaybettiği belirtiliyor.

Birleşmiş Millet Genel Sekreteri Guterres ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy
Birleşmiş Millet Genel Sekreteri Guterres ve Ukrayna Devlet Başkanı ZelenskiyFotoğraf: Efrem Lukatsky/AP/picture alliance

Ortak basın toplantısından 1 saat sonra

Saldırı Guterres'in Zelenskiy ile ortak basın toplantısından yaklaşık bir saat sonra gerçekleşti. Saldırıdan hemen önce Guterres'in Buça ve Kiev'in dış mahallelerinde savaşın neden olduğu yıkımı görmek için incelemelerde bulunduğu belirtiliyor. BM Genel Sekreteri'nin bir sözcüsü Guterres ve ekibinin güvenlik içinde ancak şoke durumda olduğunu söyledi. Guterres Ukrayna'ya gitmeden önce salı günü de Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmişti.

BM Genel Sekreteri Guterres İrpin'de incelemelerde bulunuyor
BM Genel Sekreteri Guterres İrpin'de incelemelerde bulunuyorFotoğraf: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance

Rus hükümetinin bu saldırıyla Birleşmiş Milletler'i aşağılamak istediğini söyleyen Zelenskiy "(Saldırılar) uyanıklığı elden bırakmamamız gerektiğini gösterdi. Savaşın bittiğini düşünmemeliyiz" diye konuştu.

Rusya geçen ay birliklerini Kiev'den çekmiş ve Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine kapsamlı bir harekat başlatmıştı. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasına göre Rusya'nın Donbas'taki saldırıları hız kesmeden sürüyor. Açıklamada "Düşman taarruz operasyonunun hızını artırıyor. Rus işgalciler hemen hemen tüm yönleri yoğun ateş altına alıyor" denildi.

Dün ayrıca Ukrayna'nın batısındaki Polonne kentinde, Belarus sınırındaki Çernihiv'de, başkentin güney batısındaki demiryolu bağlantı noktası olan Fastiv'de de patlamalar duyuldu. Odessa Belediye Başkanı Rus füzelerinin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Mariupol kentinden kaçan Ukraynalı sığınmacılar için önemli bir istasyon olan Zaporijiya'da da roket saldırısında biri 11 yaşında bir çocuk olmak üzere üç kişi yaralandı. Çocuğun bacağının patlama sonrası etrafa dağılan cam parçaları nedeniyle derinden kesildiği belirtiliyor.

Rus kentinde patlama

Reuters'in haberine göre Perşembe günü Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Belgorod kentinde de iki büyük patlama duyuldu. Patlamalara neyin neden olduğu, ölen ya da yaralı olup olmadığı bilinmiyor. Ukrayna Rusya içindeki saldırıların sorumluluğunu doğrudan üstlenmedi ancak olanların Rusya'nın yaptıklarının bir bedeli olduğunu ifade eden bir açıklama yaptı.

İngiltere Ukrayna'nın Rusya'nın lojistiğini hedef almasının meşru olduğunu açıklamış bu da Rusya'nın tepkisini çekmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sözcüsü Maria Zakharova "Batı'da Kiev'e açıkça Rusya'ya, NATO ülkelerinden alınan silahları kullanarak saldırma çağrısı yapılıyor" dedi.

Reuters, AFP, AP / EC, HT

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