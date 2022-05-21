Rusya Finlandiya'ya doğal gaz sevkiyatını durdurdu

Rusya, geçen hafta resmi olarak NATO'ya katılım sürecini başlatma kararı alan komşu ülke Finlandiya'ya doğal gaz sevkiyatının durdurulduğunu açıkladı.

Rus enerji şirketi Gazprom, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğal gaz ödemelerinin ruble cinsinden yapılması kararını hatırlatarak, Finlandiya'nın bu karara uymaması nedeniyle sevkiyatın durdurulduğunu duyurdu.

Gazprom'un açıklamasına göre, Finlandiya geçen sene doğal gaz ihtiyacının üçte ikisini Rusya'dan karşıladı. Gazprom, Finlandiya'nın Rusya'dan aldığı toplam doğal gaz miktarının 1 milyar 490 milyon metreküpe ulaştığını belirtti.

Finlandiya: Başka kaynaklar kullanılacak

Fin enerji şirketi Gasum da Rusya'nın doğal gaz sevkiyatını durdurduğunu doğruladı. Şirket, yaz ayları boyunca başka kaynaklardan temin edilen doğal gazın Baltık koridoru üzerinden müşterilere dağıtılacağını açıkladı. Gasum yöneticisi Mika Wiljanen, "Özenle kendimizi bu duruma hazırladık, doğal gaz dağıtım ağında bir sorun oluşmadığı sürece müşterilerimize gelecek aylarda da doğal gaz sevk edebileceğiz" dedi.

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Rusya daha önce de rubleyle ödeme sistemine uymadıkları gerekçesiyle Polonya ve Bulgaristan'da doğal gaz sevkiyatının askıya alındığını açıklamıştı.

Putin'in hayata geçirdiği yeni ödeme sistemi müşterilerin Gazprom bankasında bir hesap açarak ödemelerini buraya yapmasını ve bankada rubleye çevrilen ödemenin Gazprom'a havale edilmesini öngörüyor. Rusya'nın açıklamasına göre, aralarında Almanya'nın da bulunduğu birçok AB üyesi ülke ödemelerini sistemle yapmaya başladı.

dpa/BÖ,EC