  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
2023 Seçimleri
Kahramanmaraş depremi
Türkiye Ekonomisi
Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov
Kremlin sözcüsü Dimitri PeskovFotoğraf: ITAR-TASS/IMAGO
PolitikaRusya

Rusya: Finlandiya'nın NATO üyeliği çıkarlarımıza saldırıdır

57 dakika önce

Kremlin, Finlandiya'nın NATO üyeliğinin Rusya'nın güvenliği ve ulusal çıkarlarına saldırı anlamına geldiğini ve gerekli karşı önlemlerin alınacağını açıkladı.

https://p.dw.com/p/4PgQP

Finlandiya'nın NATO üyeliğinin resmen ilan edileceği NATO dışişleri bakanları toplantısı sürerken Rusya'dan sert bir açıklama geldi.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Finlandiya'nın NATO üyeliğinin "Rusya'nın güvenliği ve ulusal çıkarlarına yönelik bir saldırı" anlamına geldiğini ve durumu daha da güçleştireceğini belirtti. Peskov, "Bu durum bizi, taktik ve stratejik açıdan karşı önlemler almaya zorlamaktadır" dedi. Rusya'dan dün yapılan açıklamada da Finlandiya'ya NATO birliklerinin ya da silah sistemlerinin konuşlandırılması durumunda Rusya'nın batı ve kuzeybatı sınırlarındaki askeri yığınağı artıracağı bildirilmişti.

"Finlandiya topraklarındaki NATO varlığına bağlı"

Rusya Dışişleri Bakanlığının açıklamasında ise Finlandiya'nın NATO'ya üye olarak "kendi benliğini ve bağımsızlığını yitirdiği" savunuldu. Finlandiya'nın NATO üyeliğinin Kuzey Avrupa'daki durumu kökten değiştirdiğine işaret edilen açıklamada, "Rusya'nın bundan sonra atacağı adımlar, Finlandiya'nın NATO'ya entegrasyon sürecindeki somut koşullara bağlıdır. Buna NATO askeri altyapısı ile vurucu silah sistemlerinin topraklarına konuşlandırılması da dahildir" denildi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da Finlandiya'nın NATO'ya üye olmasının ve NATO'nun muharebeye hazırlık durumunu iyileştirme adımlarının çatışma riskini artırdığını söyledi.

Rusya ile 1300 kilometrelik bir sınıra sahip olan Finlandiya'nın İttifak'a üyeliği, Rusya ile NATO arasındaki sınırın uzunluğunu ikiye katlamış olacak.

Stoltenberg: Putin istediğinin tam tersini buldu

Brüksel'deki NATO Karargahında düzenlenen NATO dışişleri bakanları toplantısında da gündemin ana maddesi Finlandiya'nın üyeliğine odaklandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı konuşmada, "Finlandiya'nın üye olması, birkaç yıl öncesine kadar düşünülemeyecek bir şeydi. Şimdi ise İttifakımıza tam üye olacaklar. Bu gerçekten tarihi bir olay" dedi.

Stoltenberg, Ukrayna'ya saldıran Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hesap hatası yaptığını bir kez daha vurgulayarak "Sınırlarında daha az NATO istiyordu. NATO'nun kapısını kapamak istiyordu. Avrupa'da başka hiçbir ülkenin artık NATO'ya üye olmamasını istiyordu. Tam tersi bir durumla karşılaşmış oldu. Finlandiya bugün, İsveç de yakında NATO'ya tam üye olacak" diye konuştu.

AFP,rtr/BK,BÖ

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Brüksel'de NATO karargahının önü

Finlandiya'nın NATO üyeliğinin Türkiye'ye etkisi ne olur?

Finlandiya'nın NATO üyeliğinin Türkiye'ye etkisi ne olur?

Finlandiya'nın NATO üyeliği ile Türkiye üzerindeki baskı azalır mı? İsveç'in üyeliği ne zaman onaylanacak? Türkiye'nin NATO'nun genişlemesine onayı Rusya ile ilişkilerini nasıl etkiler? Uzmanlara sorduk.
Politika31 Mart 2023
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström

İsveç ile Rusya arasındaki NATO gerilimi tırmanıyor

İsveç ile Rusya arasındaki NATO gerilimi tırmanıyor

Moskova ile Stockholm arasındaki NATO üyeliği gerilimi, İsveç'i tehdit eden Rus Büyükelçi'nin açıklamalarının ardından tırmandı.
Politika29 Mart 2023
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Brüksel'deki NATO Karargahı önünde üye ülkelerin bayrakları bulunuyor.

Finlandiya NATO'nun 31'inci üyesi oldu

Politika32 dakika önce
Toplam sayfa sayısı 2, sayfa 1
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Türk Lirası ve ABD Doları (arşiv görüntü)

Ekonomide seçim sonrası fatura kabarıyor

Ekonomide seçim sonrası fatura kabarıyor

Ekonomi35 dakika önce
TBMM Genel Kurulu

İttifakların vekil listelerinde son durum ne?

İttifakların vekil listelerinde son durum ne?

Politika4 saat önce
Türkei Ankara Hohe Wahlkommission (YSK)

YSK: Erdoğan'ın birinci dönemi 2018'de başladı

YSK: Erdoğan'ın birinci dönemi 2018'de başladı

Politika20 saat önce
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanına hakaret suçunu kaldıracağız

Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanına hakaret suçunu kaldıracağız

Politika3 Nisan 2023
Paris'te bir elektrikli scooter kullanıcısı

Paris'te elektrikli scooter'lar yasaklanıyor

Paris'te elektrikli scooter'lar yasaklanıyor

Politika3 Nisan 2023
BdTD Deutschland | Braunkohlekraftwerk Jänschwalde im Sonnenaufgang

Sıcak kışın Avrupa'nın enerji güvenliğine etkisi

Sıcak kışın Avrupa'nın enerji güvenliğine etkisi

Ekonomi2 Nisan 2023
Ana sayfaya dön