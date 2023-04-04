Rusya: Finlandiya'nın NATO üyeliği çıkarlarımıza saldırıdır

Finlandiya'nın NATO üyeliğinin resmen ilan edileceği NATO dışişleri bakanları toplantısı sürerken Rusya'dan sert bir açıklama geldi.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Finlandiya'nın NATO üyeliğinin "Rusya'nın güvenliği ve ulusal çıkarlarına yönelik bir saldırı" anlamına geldiğini ve durumu daha da güçleştireceğini belirtti. Peskov, "Bu durum bizi, taktik ve stratejik açıdan karşı önlemler almaya zorlamaktadır" dedi. Rusya'dan dün yapılan açıklamada da Finlandiya'ya NATO birliklerinin ya da silah sistemlerinin konuşlandırılması durumunda Rusya'nın batı ve kuzeybatı sınırlarındaki askeri yığınağı artıracağı bildirilmişti.

"Finlandiya topraklarındaki NATO varlığına bağlı"

Rusya Dışişleri Bakanlığının açıklamasında ise Finlandiya'nın NATO'ya üye olarak "kendi benliğini ve bağımsızlığını yitirdiği" savunuldu. Finlandiya'nın NATO üyeliğinin Kuzey Avrupa'daki durumu kökten değiştirdiğine işaret edilen açıklamada, "Rusya'nın bundan sonra atacağı adımlar, Finlandiya'nın NATO'ya entegrasyon sürecindeki somut koşullara bağlıdır. Buna NATO askeri altyapısı ile vurucu silah sistemlerinin topraklarına konuşlandırılması da dahildir" denildi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da Finlandiya'nın NATO'ya üye olmasının ve NATO'nun muharebeye hazırlık durumunu iyileştirme adımlarının çatışma riskini artırdığını söyledi.

Rusya ile 1300 kilometrelik bir sınıra sahip olan Finlandiya'nın İttifak'a üyeliği, Rusya ile NATO arasındaki sınırın uzunluğunu ikiye katlamış olacak.

Stoltenberg: Putin istediğinin tam tersini buldu

Brüksel'deki NATO Karargahında düzenlenen NATO dışişleri bakanları toplantısında da gündemin ana maddesi Finlandiya'nın üyeliğine odaklandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı konuşmada, "Finlandiya'nın üye olması, birkaç yıl öncesine kadar düşünülemeyecek bir şeydi. Şimdi ise İttifakımıza tam üye olacaklar. Bu gerçekten tarihi bir olay" dedi.

Stoltenberg, Ukrayna'ya saldıran Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hesap hatası yaptığını bir kez daha vurgulayarak "Sınırlarında daha az NATO istiyordu. NATO'nun kapısını kapamak istiyordu. Avrupa'da başka hiçbir ülkenin artık NATO'ya üye olmamasını istiyordu. Tam tersi bir durumla karşılaşmış oldu. Finlandiya bugün, İsveç de yakında NATO'ya tam üye olacak" diye konuştu.

AFP,rtr/BK,BÖ

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