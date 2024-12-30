Rusya Esad'la arasına mesafe koyuyor

Rusya Suriye'de şimdiye dek desteklediği Esad rejimi ile arasına mesafe koyuyor. Moskova yeni Şam yönetimiyle askeri üslerinin geleceği için pazarlık halinde.

Rusya son ana kadar destek verdiği Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad ile arasına mesafe koyuyor.

Devlet haber ajansı TASS'a konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Esad yönetiminin "ülkenin sosyal problemlerini ele almaktaki başarısızlığının" ani çöküşte rolü olduğunu söyledi.

Lavrov, "Durumun kötüleşmesinin nedenlerinden biri, eski hükümetin uzun süren iç savaş ortamında halkın temel ihtiyaçlarını karşılayamamasıydı" diye konuştu. Rus Bakan, ABD ve diğer Batılı devletlerin Suriye'ye yönelik yaptırımlarının halkın durumunun iyileşmesini önlediğini de ifade etti.

Rus savaş uçakları Esad'ın ülkeden kaçtığı güne kadar muhalifleri hedef almayı sürdürmüştü.

Moskova Şam'ı ikna etmek istiyor

Moskova Suriye'de işbaşı yapan yeni yönetimle buradaki askeri üslerinin geleceği için pazarlık halinde. Lavrov Şam'daki yeni rejimin Rusya ile ilişkileri "stratejik" önemde gördüğünü söylerken, üslerin akıbetinin pazarlık konusu olacağını belirtti. Kremlin'in dış politika danışmanlarından Yuri Ushakov da Şam yönetimi ile diplomatik ve askeri düzeyde temas halinde olduklarını bildirdi.

Suriye'deki Hmeymim üssünde S-400 ve Pantsyr-S1 hava savunma sistemleri Fotoğraf: Vadim Savitsky/Russian Defense Ministry Press Service/AP Images/picture alliance

Esad'ın devrilmesinden önce Suriye'de yaklaşık 4 bin Rus askeri olduğu tahmin ediliyordu. Sahadaki gözlemcilere göre, rejimin yıkılmasının ardından Ruslar ülkenin çeşitli bölgelerinden çekilerek Akdeniz kıyısındaki iki ana üste toplandı: Tartus'taki donanma üssü ve Lazkiye'nin 20 kilometre güneybatısındaki Hmeymim hava üssü. Afrika ve Ortadoğu'daki faaliyetler açısından stratejik öneme sahip bu iki tesis aynı zamanda eski Sovyet toprakları dışındaki tek Rus üsleri. Moskova yeni Şam yönetimini bu üsleri elinde tutmaya ikna etmeye çalışıyor.

Kiev'den Şam'a gıda yardımı

Şam'ı kazanmaya çabalayanlardan biri de Rus işgali altındaki Ukrayna. Ukrayna Dışişleri Bakanı liderliğindeki bir heyet bugün Şam'a giderek yeni yönetimin aktörleri ile biraraya geldi. Öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy 500 ton undan oluşan gıda yardımının Suriye'ye yola çıktığını açıklamıştı.

dpa,Reuters / MUK,TY

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?