Rusya: Esad konusunda resmî açıklama yükümlülüğümüz yok

Suriye'de Beşar Esad'ın ülkeden kaçtıktan sonra Rusya'ya iltica etmesi konusunda Kremlin resmî açıklama yapmaktan kaçındı.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Esad ve ailesine iltica hakkı tanıma kararının Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından verildiğini belirterek "Bu tür kararlar tabii ki Devlet Başkanı olmadan verilemez. Bu onun kararıydı" dedi. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmadığına vurgu yapan Peskov, "Bilgiyi medyaya dün bir kaynak sağladı" diyerek kendisinin ekleyecek bir şeyi olmadığını söyledi.

Peskov, bu konuda resmi bir açıklama yapılıp yapılmayacağı yönündeki soruya ise "Hayır, kesinlikle hayır. Böyle bir yükümlülüğümüz yok" yanıtını verdi.

Dün TASS haber ajansına konuşan bir kaynak, Rusya'nın Esad ve ailesine insani nedenlerle sığınma hakkı verdiğini söylemişti.

Rus haber ajansı Interfax da, ismi belirtilmeyen bir Kremlin yetkilisinin "Suriye Devlet Başkanı Esad Moskova'ya geldi. Rusya insani nedenlerle kendisine ve ailesine sığınma hakkı vermiştir" açıklaması yaptığını duyurmuştu.

Rusya'nın Viyana'daki uluslararası örgütler nezdindeki elçisi Mikhail Ulyanov da, Rusya'nın "Zor bir dönemde istifa eden Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın yanında olduğunu" söylemişti. Rus diplomat Telegram üzerinden yaptığı paylaşımda, "Beşar Esad ve ailesi Moskova'da. Rusya dostlarını asla zor durumda bırakmaz” diye yazmıştı.

DW/BK,TY

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