Rusya Danimarka'daki konsolosluk faaliyetlerini durdurdu

Danimarka'daki Rusya Büyükelçiliği, konsolosluk faaliyetlerinin bugünden itibaren durdurulduğunu duyurdu.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, karara Danimarka makamlarının ülkede görevli Rus diplomatların sayısını azaltması gerekçe gösterildi. Telegram kanalından açıklama yapan Büyükelçilik, Danimarka makamlarının geçen cuma günü ülkede görevli on Rus diplomatı sınır dışı etmesi kararını hatırlattı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, cuma günü yaptığı açıklamada Danimarka'nın diplomatları sınır dışı etme kararına "gerekli adımlarla" karşılık verileceğini söylemişti. Ülkedeki konsolosluk faaliyetlerine ara verilmesi nedeniyle pasaport ve vize işlemleri yapılamazken emeklilik gibi Rusya vatandaşlarını ilgilendiren konularda da danışmanlık hizmeti verilemeyecek.

Ne olmuştu?

Danimarka Dışişleri Bakanlığı, 1 Eylül'deki açıklamasında Kopenhag'daki Rusya Büyükelçiliği personelinin sayısının 25 kişiye düşürüldüğünü duyurdu.

Bakanlık, Kopenhag'daki Rusya Büyükelçiliği'nde Eylül ayı sonundan itibaren Moskova'daki Danimarka Büyükelçiliği'nde görevli diplomatla aynı sayıda diplomatın görevli olması gerektiğini bildirdi. Bakanlığın kararına göre, Rusya büyükelçiliğinde beş diplomat ile yirmi idari ve teknik çalışanın kalması gerekecek.

Danimarka, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden kısa bir süre sonra Nisan 2022'de 15 Rus diplomatı sınır dışı etmiş ve söz konusu kişilerin gizli servis çalışanı olduğunu açıklamıştı.

AFP,dpa/BÖ,TY

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