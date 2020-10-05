Rusya: Dağlık Karabağ'ı savunma yükümlülüğümüz yok

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya'nın askeri anlaşmalar çerçevesinde Dağlık Karabağ'ı savunma yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı konusunda yaşanan tartışmalara son noktayı koydu.

Peskov, konuyla ilgili bir soruya verdiği yanıtta Rusya'nın Ermenistan'ın da dahil olduğu Kollektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) çerçevesindeki yükümlülüklerinin Karabağ'ı kapsamadığını söyledi.

Kremlin sözcüsü, Dağlık Karabağ'daki çatışmalara Suriye'den getirilen paralı askerlerin de katıldığı yönündeki haberlerle ilgili olarak da uyarıda bulunarak "bunun Rusya açısından büyük bir tehlike ve ciddi bir endişe kaynağı olduğunu" vurguladı.

Paşinyan "Rusya korur" demişti

Salı günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, görüşme sonrasında AFP ajansına yaptığı açıklamada, Ermenistan ve Rusya'nın KGAÖ üyeleri olduğuna işaret ederek Rusya'nın Ermenistan'ın yardımına koşacağına inandığını söylemişti.

Paşinyan, Rus haber ajanslarına yansıyan açıklamalarında da KGAÖ çerçevesinde yardım istemeyi şu an düşünmedikleri, ancak bu olasılığı tamamen de dışlamadıkları mesajını vermişti. Ermenistan Başbakanı, Putin ile görüşmelerinde Rusya'nın olası bir askeri müdahalesinin gündeme gelmediğini de sözlerine eklemişti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan

Putin ise bugün Rus devlet televizyonuna verdiği mülakatta Moskova'nın KGAÖ çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getireceğini belirtmiş, ancak çatışmaların Ermenistan topraklarında yaşanmadığına da vurgu yapmıştı.

KGAÖ: Rusya'nın NATO'su

1992 yılında Rusya, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan'ın imzaladığı Kollektif Güvenlik Antlaşması, bir yıl sonra Azerbaycan, Belarus ve Gürcistan'ın da katılmasının ardından 1994 yılında yürürlüğe girmişti. 1999 yılında Azerbaycan, Gürcistan ve Özbekistan, beş yıllığına geçerli olan antlaşmanın süresini uzatmayarak gruptan ayrıldı. Geriye kalan altı ülke 2002 yılında askeri ittifak oluşturarak Kollektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nü (KGAÖ) kurdu.

Rusya'nın NATO'su olarak da bilinen KGAÖ, bir üye ülkenin dışarıdan saldırıya hedef olması durumunda diğer üyelere savunma yükümlülüğü getiriyor.

Dağlık Karabağ, uluslararası hukuk çerçevesinde Azerbaycan toprağı olarak kabul ediliyor. Dağlık Karabağ'da Ermenilerin kurduğu "cumhuriyet", Ermenistan dahil hiçbir ülke tarafından tanınmıyor.

DW/BK,HT

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