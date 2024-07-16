Rusya bir Alman CEO’yu neden öldürmek istedi?

ABD'li haber kanalı CNN geçen hafta Almanya'nın silah ve askeri malzeme üreticisi Rheinmetall şirketinin CEO'su Armin Papperger'e Rusya'nın suikast planı yaptığını, ancak planın engellendiği bildirmişti. Ancak Rusya, bu iddiaları reddetti ve medyada çıkan haberlerin "sahte" enformasyonlara dayandığını savundu.

Peki Rus hükümetinin hedefinde olduğu iddia edilen Armin Papperger kim?

Papperger, merkezi Düsseldorf'ta bulunan ve Alman savunma sanayiinin önde gelen şirketlerinden olan Rheinmetall AG'nin CEO'su.

Frankfurt'taki Alman DAX menkul kıymetler endeksinde işlem gören grup, ağırlıklı olarak silah ve mühimmat üretiyor. Aynı zamanda bir makine mühendisliği şirketi ve otomotiv tedarikçisi olarak da faaliyet gösteriyor. Yaklaşık 28 bin çalışanı bulunan şirket, 2023 yılında 7,2 milyar euro ciro elde etti.

Rusya reddetse de ABD'li ve Avrupalı gizli servislerden sızan bilgilere göre Rusya'nın böyle bir saldırı planladığına dair somut ipuçları bulunuyor. Habere göre Papperger'e yönelik suikast, Avrupalı savunma şirketlerinin yöneticilerine yönelik bir dizi planlı saldırının parçasıydı.

Böyle bir suikast planının nedeni ise muhtemelen Rheinmetall'in Ukrayna'ya silah ve askerî araç tedarik etmesi olarak tahmin ediliyor.

61 yaşındaki Armin Papperger (sağda) yeni üretilen Panther zırhlı muharebe araçlarını tanıtıyor Fotoğraf: Julian Stratenschulte/dpa/picture alliance

Siber saldırı, casusluk, sabotaj…

Alman İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Rusya'nın tehditleri, Almanya'nın Ukrayna'ya verdiği desteği zayıflatmayı amaçlıyor. Açıklamaya göre Rusya, bunu başarmak için "siber saldırılar, dezenformasyon, casusluk ve sabotaj" gibi çeşitli yöntemler kullanıyor.

Papperger, Ukrayna'ya daha fazla silah sevkiyatı yapılmasından yana defalarca görüş bildirmişti. Rheinmetall, dünyanın en büyük mühimmat üreticilerinden biri ve Ukrayna'nın batısında bir tank onarım tesisi işletiyor. Papperger, Ukrayna'yı desteklemenin şirketi ve kendisi için önemli olduğunu birçok kez vurguladı.

Rheinmetall'in borsa değeri hızla artıyor Fotoğraf: Federico Gambarini/dpa

Baltık ülkelerinde de aktif

Baltık ülkeleri Letonya, Estonya ve Litvanya da kendilerini Rus emperyalizminin tehdidi altında hissediyor ve Rheinmetall bu ülkelerde de faaliyet gösteriyor. Grup, 2022 yılından bu yana Litvanya'da savunma şirketi Krauss-Maffei Wegmann ile birlikte bir bakım merkezi işletiyor.

Litvanyalı yetkililer, 3 Haziran'da Rheinmetall ile yeni bir fabrika inşa etmek üzere anlaşma imzaladıklarını duyurdu. 155 milimetrelik top mermilerinin üretileceği fabrikanın iş hacmi 180 milyon euronun üzerinde olacak. Armin Papperger'e göre bu, Rheinmetall'in uluslararası güvenlik tedarikinin önemli bir parçası olduğunu gösteriyor.

Rheinmetall'in rekorları

Ukrayna'daki savaş, şimdiye kadar Rheinmetall için maddi anlamda oldukça kazançlı oldu. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından bu yana, şirketin borsa değeri beş kat arttı.

20 Haziran'da, şirketin bugüne kadarki en büyük siparişini aldığı açıklandı: Alman ordusu "Bundeswehr" hem kendi stokları hem de Ukrayna için 8,5 milyar euro değerinde mühimmat siparişi verdi. Mühimmatın 2025 yılı başından itibaren teslim edilmesi planlanıyor. Ukrayna'nın yanı sıra Hollanda, Estonya ve Danimarka da bu siparişten yararlanacak.

Rheinmetall, 1 Temmuz'da bir başka rekor anlaşmayı daha duyurdu: Bundeswehr'den askerî kamyon tedariki siparişi. Buna göre, toplam değeri 3,5 milyar euroyu bulan 6 bin 500 aracın teslimatı için bir çerçeve anlaşması imzalandı. Değeri 300 milyon euronun üzerinde olan 610 araç hemen sipariş edilirken, 250 kamyon bu yılın sonuna kadar teslim edilecek

Rheinmetall tesislerinde Lynx tipi zırhlı muharebe aracı da üretiliyor Fotoğraf: Sepp Spiegl/IMAGO

Yeni ittifaklar

Rus saldırısı ve değişen güvenlik durumunun yanı sıra savunma sanayindeki sipariş patlamasına yanıt olarak, Avrupa savunma sanayinde yeni ittifaklar kuruluyor. Rheinmetall de bunların bir parçası. Örneğin 2 Temmuz'da Rheinmetall iştiraki RMMV'nin, bir Çek araç üreticisi ile birlikte, özel harekât kuvvetleri için taşıyıcılar geliştireceği duyuruldu. RMMV, özellikle mobil askerî araçlar konusunda uzmanlaşmış bir üretici.

Bu açıklamadan sadece bir gün sonra ise Rheinmetall ve İtalyan savunma grubu Leonardo, tank yapımı için yeni bir ortak girişimi açıkladı. Merkezi Roma'da bulunan Leonardo, yaklaşık 54 bin çalışanı ve geçen yılki 15 milyar euronun üzerindeki cirosuyla dünyanın en büyük savunma şirketlerinden biri konumunda.

Yeni şirket, milyarlarca euroluk zırh sözleşmeleri için İtalyan ordusuna teklif verdi. Aynı zamanda İtalya dışında da tedarik yapmak istiyor. Yeni sistemlerin temelini, Leonardo'nun kendi teknolojileriyle destekleyeceği Rheinmetall'in Panther ve Lynx zırhlı muharebe araçları oluşturacak.

Şirket ayrıca Leopard 2 ve Leclerc ana muharebe tanklarının yerini alması planlanan bir Avrupa ortak muharebe sistemine de katılmak istiyor. Mayıs ayında Armin Papperger, Avrupa çapında bir zırh atölyesini şu sözlerle gündeme getirmişti:

"Bir ortak Avrupa sistem merkezi kurmanın mantıklı olacağına inanıyorum."



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