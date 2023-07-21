Rusya: Belarus'a saldıranı bize saldırmış sayarız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus sınırına asker takviyesi yapacağını açıklayan Polonya'ya karşı sert açıklamalarda bulundu. Belarus'un "Rusya ve Belarus Birlik Devleti"nin bir parçası olduğunu hatırlatan Putin, Belarus'a yönelik bir saldırganlığın Rusya Federasyonu'na yönelik sayılacağını ve ellerindeki tüm imkanlarla karşılık vereceklerini söyledi.

Rusya Federasyonu ve Belarus'un ekonomik ve sosyal alanda entegrasyonuna yönelik Birlik Devleti programı, iki ülke parlamentolarında onaylandıktan sonra devlet başkanları Vladimir Putin ve Aleksandr Lukaşenko tarafından 2021'de imzalanarak yürürlüğe girmişti. İki ülke, 2022'de de bölgesel askeri birlik oluşturulması konusunda anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.

Cuma günü Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Putin, Polonya'nın geçmişte bir bölümü kendine ait olan Ukrayna'nın batı bölgelerinde işgal planları bulunduğunu savundu. "Polonya, Litvanya ve Ukrayna askerlerinden oluşan bir askeri birlik kurulmasının planlandığını iddia eden Putin, "Bu birliğin Ukrayna'nın batısının güvenliğini sağlama gerekçesiyle Ukrayna'ya konuşlandırılacağına dair bilgiler var. Ama bu, adını koyacak olursanız, işgalden başka bir şey değildir" diye konuştu. Rusya lideri, Polonya'nın Belarus topraklarında da gözünün olduğunu iddia etti.

Wagner Belarus'ta eğitimlere başladı

NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya, Rus Wagner paralı askerlerinin Belarus'taki varlığını gerekçe göstererek doğu sınırına asker takviyesi yapacağını açıklamış, ancak doğu sınırına kaydırılacak asker sayısıyla ilgili bilgi vermemişti.

Wagner grubunun lideri Yevgeni Prigojin, geçen ay Rusya ordu üst yönetimine karşı giriştiği ayaklanma girişiminin ardından Belarus lideri Lukaşenko'nun arabuluculuğunda Belarus'a gitmişti. Rusya ile yapılan anlaşma, Wagner'e bağlı paralı askerlerden isteyenlerin de Belarus'a gidebilmesini öngörüyordu. Prigojin, Çarşamba günü yayınlanan video mesajında askerlerinin şimdilik Ukrayna Savaşı'nda savaşmayacaklarını, bir yandan Belarus askerlerini eğitirken diğer yandan Afrika'daki operasyonlara odaklanılacağını belirtmişti.

Belarus yönetiminden Perşembe günü yapılan açıklamada da Wagner mensuplarının Belarus özel birliklerinin eğitimine başladığı bildirilmişti.

dpa,rtr / BK,ET

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