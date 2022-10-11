Rusya: Batı ile diyaloğa açığız

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kasım ortasındaki G20 zirvesinde olası bir Biden-Putin görüşmesini geri çevirmeyeceklerini söyledi. Lavrov, görüşmelere Türkiye'nin ev sahipliği yapabileceğini de belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Ukrayna savaşına ilişkin Batı ile diyaloğa açık olduğunu savundu.

Salı günü devlet televizyonuna verdiği mülakatta Lavrov, Batı ile görüşmek istediklerini ancak henüz ciddi bir müzakere teklifinin mevcut olmadığını ifade etti. Lavrov, sekizinci ayındaki savaşın sona erdirilmesine ilişkin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile masaya oturabileceklerini ifade etti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby'nin de aralarında bulunduğu bazı temsilcilerin, ABD'nin görüşmelere sıcak baktığı ancak Rusya'nın bunu reddettiği yönündeki açıklamalarına da değinen Lavrov, "Bu bir yalan. İletişime geçme konusunda hiçbir ciddi teklif almadık" diye konuştu.

"Biden-Putin görüşmesini reddetmeyiz"

Bakan Lavrov, teklif geldiği takdirde, Kasım ayı ortasında Endonezya'da düzenlenecek olan G20 zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında yapılacak olası bir görüşmeyi geri çevirmeyeceklerini de dile getirdi. Lavrov, "Buluşmaları reddetmeyeceğimizi tekrar tekrar ifade ettik. Eğer teklif gelirse, düşünürüz" diye konuştu.

Taraflar arasındaki görüşmelere Türkiye'nin ev sahipliği yapabileceğine de değinen Lavrov, Moskova'nın teklifleri dinlemeye hazır olduğunu ancak görüşmelerin herhangi bir sonuca varıp varmayacağı konusunda bir yorumda bulunamayacaklarını söyledi.

Putin'in bu hafta Kazakistan'ın başkenti Astana'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini hatırlatan Lavrov, burada Erdoğan'ın Putin'e teklifte bulunma fırsatı olacağını söyledi.

Ukrayna, Eylül ayının başından bu yana ülkenin doğusunda Rus işgali altında bulunan bazı bölgeleri Rusların elinden alarak, olası bir müzakere masası için avantaj elde etmiş bulunuyor.

Reuters/BÜ,BÖ