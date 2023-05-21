Rusya Bahmut kentini ele geçirdi

Rusya, uzun süredir sert çatışmalara sahne olan Ukrayna'nın Bahmut kentini ele geçirdiğini duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de kentin düştüğünü doğrulayarak, "Bugün Bahmut sadece kalbimizde" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın doğusundaki Bahmut kentinin ele geçirildiğini duyurdu. Bakanlık açıklamasında, Rus paralı asker grubu Wagner birliklerinin topçu ve hava kuvvetlerinin desteğiyle "Artemovsk (Bahmut) şehrinin kurtarılmasını tamamladığını" bildirdi.

Japonya'nın Hiroşima kentinde düzenlenen G7 Zirvesi'ne katılan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de, Pazar günü burada yaptığı açıklamada, Bahmut'un Rus birlikler tarafından ele geçirildiğini onaylayarak, "Şehirde hiç sağlam bina kalmadı. Bugün Bahmut sadece kalbimizde" ifadelerini kullandı. Yaşananları "trajedi" olarak nitelendiren Zelenskiy, Bahmut'u savunmak için çaba sarfeden Ukraynalı askerlere de teşekkür etti.

Rus haber ajansı Tass ise, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Wagner birliklerini ve orduyu kutladığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasından birkaç saat önce, paralı asker grubu Wagner'in kurucusu ve lideri Yevgeni Prigojin, Rusya ve Ukrayna arasında çatışmaların son aylarda şiddetlendiği Bahmut kentini tamamen kontrol altına aldıklarını dile getirmiş ve "Bahmut'un alınması 224 gün sürdü. 25 Mayıs'a kadar Wagner Grubu savaşçıları şehri inceleyecek ve gereken savunma hattını oluştup Bahmut'u Rus ordusuna teslim edecek" ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada ise şehirde çatışmaların devam ettiği belirtilmiş, ancak "durumun kritik" olduğu ifade edilmişti.

Savaştan önce 70 bin kişinin yaşadığı Bahmut, savaşın en uzun ve kanlı çatışmalarına sahne olan cepheye dönüşmüştü. Aylardan bu yana bölgede devam eden söz konusu çatışmalarda her iki tarafın ağır kayıplar verdiği tahmin ediliyor.

AFP / AI,ET

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