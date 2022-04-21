Rusya: Azovstal çelik fabrikası hariç Mariupol kontrolümüzde

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna birlikleri ve sivillerin sığındığı Azovstal demir çelik fabrikası hariç olmak üzere tüm Mariupol kentinin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna birliklerinin ve sivillerin sığındığı Azovstal demir çelik fabrikası hariç olmak üzere Mariupol kentini ele geçirdiklerini bildirdi.

Kremlin'de düzenlenen ve televizyondan canlı olarak yayınlanan toplantıda Putin, Şoygu'yu Mariupol'daki başarılı operasyon nedeniyle tebrik etti. Azovstal'a bir taarruzda bulunmanın gerekli olmadığını söyleyen Putin kuşatmanın emniyetli bir biçimde sürmesini istedi.

"Sanayi bölgesine taarruzda bulunma teklifini gereksiz olarak görüyorum" diyen Putin "Bunu iptal etmenizi emrediyorum" dedi. Fabrikanın altındaki yeraltı geçitlerine girmeye gerek olmadığını söyleyen Putin "Sanayi bölgesini öyle bloke edin ki bir sinek bile geçemesin" diye konuştu.

Azovstal'dan ayrılacak tüm Ukrayna güçlerinin canlarının güvence altında olduğunu belirten Putin, kendilerine saygıyla davranılacağını ve yaralılara tıbbi yardım yapılacağını söyledi.

Şoygu'nun Putin'e verdiği bilgilere göre Azovstal çelik fabrikasında 2 bin Ukrayna askeri bulunuyor. Çarşamba günü Rusya'nın tekrar teslim olma çağrısı yaptığı Ukrayna askerleri, bu çağrıyı bir kez daha redderek kendilerine güvenlik garantisi verilmesini istemişti. Azovstal'da bulunan aşırı sağcı Azov Taburu'nun Komutan Yardımcısı Sviatoslav Palamar, "Tüm medeni dünyaya güvenlik garantilerine katılma çağrısı yapıyorum" demişti.

Mariupol Fotoğraf: Nikolai Trishin/TASS/IMAGO

Mariupol'dan sivillerin bir kısmı bugün de tahliye edildi

Mariupol'dan sivillerin tahliyesi için bugün dört otobüs ayrıldı. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk sosyal medya hesabından, "Dört tahliye otobüsü dün insani koridordan geçerek kenti terk etmeyi başardı" paylaşımına bulundu. Kentteki kadın, çocuk ve yaşlıların tahliyesinin Perşembe günü de devam edeceğini belirten Vereşçuk, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada siviller için kaçış koridoru oluşturma girişiminin başarısız olduğunu söylemiş; Rus birliklerinin varılan ateşkesi ihlal ettiğini ve tahliye otobüslerinin geçişine izin vermediğini açıklamıştı.

Luhansk'ta gıda sorunu

Luhansk Bölge Valisi Serhiy Hayday, Siyevyerodonetsk kentinde tüm gıda satan dükkanların tahrip olduğunu açıkladı. Kentte sağlam tek bir marketin bile kalmadığını belirten Hayday, şehirde yaşayanların beslenme sorununun insani yardımlarla çözülebildiğini söyledi. Hayday, Rubijne ve Novdrujek kentlerinde de bazı evlerin yıkıldığı bilgisini paylaştı. Rusya yanlısı ayrılıkçılar Rubijne'yi aldıklarını duyurmuş Ukrayna tarafı kentin bir bölümünün Rus güçlerinin eline geçtiğini doğrulamıştı.

Başkent Kiev yakınlarındaki Borodyanka'da ise dokuz sivilin cansız bedenine ulaşıldı. Kiev bölgesi emniyet müdürü, "Bu insanlar işgalciler tarafından öldürülmüş ve bazılarının üzerinde işkence işaretleri var. Bu insanların sivil olduğunu vurgulamak isterim. Rus ordusu direniş göstermeyen sivilleri bilerek vuruyor" dedi.

AFP,dpa / EC,ET