Rusya: Azovstal'ın altında 152 ceset bulundu

Rusya, ele geçirdiği Mariupol kentindeki Azovstal çelik fabrikasının altında 152 Ukraynalı asker ve savaşçının cesetlerine ulaşıldığını, cesetlerin altında dört mayın bulunduğunu bildirdi.

Rusya, haftalar süren kuşatmanın ardından ele geçirdiği Mariupol kentinde, Azovstal çelik fabrikasının altındaki sığınaklarda 152 Ukraynalı savaşçının cesetlerine ulaşıldığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, "Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı 152 asker ve militanın cansız bedenleri, soğutucusu artık çalışmayan bir konteyner içinde bulunmuştur" açıklaması yaptı.

Bakanlık sözcüsü İgor Konaşenkov, cesetlerin altında dört mayına rastlandığını belirterek, mayınların Ukrayna tarafından sorumluluğu Rusya'ya yüklemek üzere konteyneri havaya uçurma niyetiyle yerleştirildiğini düşündüklerini söyledi.

Açıklamada Rusya'nın cesetleri Ukrayna'daki yakınlarına teslim etmeyi planladığı da bildirildi.

Rusya Nisan ayı sonunda Mariupol'ün kontrolünü ele geçirmiş, kentte kalan Ukraynalı asker ve savaşçılar dev fabrikanın altındaki tünellerde haftalarca mahsur kalmıştı. Mayıs ayı başında yüzlerce Ukrayna askeri Azovstal'da Rus askerlerine teslim olmuş, Rusya söz konusu askerlerin savaş suçundan yargılanmak üzere mahkemeye çıkarılacağını açıklamıştı.

dpa,AFP / BK,ET