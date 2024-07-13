Rusya'dan Avrupa başkentlerine füze tehdidi

Rusya, Almanya'ya Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD), aralarında Tomahawk füzelerinin de bulunduğu uzun mesafeli silahlarını konuşlandırma kararının, Avrupa başkentlerini Rus füzelerinin hedefi hâline getirebileceği tehdidinde bulundu.

Fotoğraf: Mikhail Tereshchenko/TASS/dpa/picture alliance

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'nin kararının bir "paradoks" oluşturduğunu söyledi. Peskov, "Avrupa bizim füzelerimizin hedefi, bizim ülkemiz de Avrupa'daki ABD füzelerinin hedefi. Biz, bu füzeleri durdurabilecek kabiliyete sahibiz ancak bunun potansiyel kurbanları, bu ülkelerin başkentleridir" diye konuştu.

Savunma bakanları telefonda görüştü

Washington ile Berlin'in yayınladığı ortak açıklamada, SM-6 ve Tomahawk seyir füzeleri ile Avrupa'daki tüm füzelerden daha uzun menzile sahip hipersonik silahların Almanya'ya konuşlandırılacağı belirtilmişti. İki ülkenin ortak duyurusuna göre silahlar 2026'dan itibaren Almanya'ya getirilecek. Füzelerin "Avrupa'nın güvenliği" için konuşlandırılacağı belirtilirken, Rusya bu adıma "askeri yanıt" vereceğini duyurmuştu.

NATO Zirvesi vesilesiyle Washington'da görüşen ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Fotoğraf: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP/Getty Images

Söz konusu kararın duyurulmasının ardından ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Rus mevkidaşı Andrey Belusov, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rus Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Görüşmede, güvenlik tehditlerinin engellenmesi ve gerilimin tırmanması olasılığı riskinin düşürülmesi ifade edilmiştir" denildi.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un sözcülerinden biri ise, Austin'in Moskova ile "iletişim hatlarının ayakta tutulmasının taşıdığı anlamı" vurguladığını kaydetti.

1987'de dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov tarafından imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması, menzili 500 kilometreyi geçen ve karadan ateşlenen füzelerin kullanımını yasaklıyordu. Ancak Donald Trump yönetimindeki ABD, anlaşmadan resmen çekilmişti.

Almanya'da tartışma yarattı

Söz konusu adımı savunan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, kararın "çok iyi bir karar" olduğunu söylemiş ve ABD füzelerinin Almanya'nın savunmasına katkıda bulunacağını kaydetmişti.

Ancak karar, Almanya'da tartışma yaratmış bulunuyor. Sol Parti anlaşmayı "son derece problemli" şeklinde nitelerken, Sol Parti'den kopan Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW) ise kararın "çok tehlikeli" olduğunu söyledi. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) ise, Konuşlandırma Almanya'yı hedef haline getiriyor" diye tepki verdi.

Reuters,AFP / BÜ,EC

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