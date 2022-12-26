Rusya: Askeri üssü hedef alan Ukrayna İHA'sı vuruldu

Rusya, bu ay içinde ikinci kez Ukrayna'ya ait insansız hava aracının Engels Askeri Hava Üssü'nü hedef aldığını duyurdu. Bombardıman uçaklarının konuşlandığı üste, üç asker yaşamını yitirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin güneyinde Engels Askeri Hava Üssü'ne insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda üç askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada, 26 Aralık'ta Moskova saatine göre 01:35'te alçak irtifada uçan Ukrayna'ya ait İHA'nın Saratov bölgesindeki Engels Askeri Hava Üssü'ne yaklaştığı sırada Rus uçaksavarı tarafından vurulduğu belirtildi. Vurulan İHA'nın parçalarının düşmesi sonucu üç askerin de hayatını kaybettiği ifade edildi. Açıklamada, uçak teknik donanımının zarar görmediği kaydedildi. Rus medyası ise olayda dört kişinin de yaralandığını duyurdu.

Ukrayna tarafından ise henüz bir açıklama yapılmadı.

İlk saldırı Aralık başında düzenlenmişti

Ukrayna sınırına yaklaşık 500 kilometre mesafedeki Engels Askeri Hava Üssü'nde Ukrayna'nın enerji alt yapısını vurmak için de kullanılan uzun menzilli stratejik bombardıman uçakları konuşlandırılıyor.

Engels Askeri Hava Üssü ile ülkenin batısındaki Ryazan kentinde bulunan Dyagilevo Askeri Üssü'ne 5 Aralık'ta İHA ile düzenlenen saldırılarda üç asker yaşamını yitirmişti. Rusya tarafından verilen bilgilere göre iki uçak ise hasar görmüştü. Rusya, saldırılardan Ukrayna'yı sorumlu tutmuş, ancak Ukrayna konuyla ilgili açıklama yapmamıştı.

dpa, Reuters/JD,BW