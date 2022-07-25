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Rusya'nın kamusal enerji devi Gazprom'un, St. Petersburg kentindeki bir tesisinde bulunan logosu
Fotoğraf: Stringer/dpa/picture alliance
PolitikaAlmanya

Rusya Almanya'ya gönderdiği doğal gazı daha da azaltıyor

1 saat önce

Kuzey Akım 1 boru hattından Almanya'ya gönderdiği doğal gazı son olarak tam kapasitenin yüzde 30'una düşüren Moskova, bunun Çarşamba gününden itibaren yüzde 20 seviyesine indirileceğini duyurdu.

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Rusya, Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden Almanya'ya gönderdiği doğal gazı, tam kapasitenin yüzde 20'sine düşüreceğini duyurdu.

Rus enerji devi Gazprom tarafından yapılan açıklamada, 27 Temmuz Çarşamba günü saat 06.00'dan itibaren Kuzey Akım 1'den kapasitenin yüzde 20'si oranında, bir başka deyişle günde 33 milyon metreküp doğal gaz gönderileceği belirtilerek, buna gerekçe olarak yine bir türbinde yapılması gereken onarım çalışmalarını gösterdi.

Almanya Ekonomi Bakanlığı ise doğal gazın daha da kısılmasının sebebinin, "teknik bir nedenden kaynaklanmadığını" ifade etti. Almanya daha önce de benzer durumlarda, Rusya'nın teknik sebepleri birer bahane olarak kullandığını resmi ağızlardan dile getirmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - (18.07.2022)
Vladimir PutinFotoğraf: Mikhail Klimentyev/Sputnik Kremlin/AP/dpa/picture alliance

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen hafta yaptığı açıklamada, Gazprom tarafından kullanılan ve Kanada'da onarımda olan türbinlerin zamanında yetişmemesi durumunda, halihazırda kapasitenin yüzde 30'u oranında gönderilen gazın daha da düşürülebileceğini vurgulamış, 26 Temmuz ya da sonrasında bir türbinin daha tamirat için Kanada'ya gönderileceğini belirtmişti.

Almanya'ya Baltık Denizi üzerinden Rus doğal gazını taşıyan Kuzey Akım 1 boru hattındaki yıllık rutin bakım çalışmaları sebebiyle 11-21 Temmuz tarihleri arasında, söz konusu hatta gaz akışı yapılmamış ve 21 Temmuz'dan itibaren Rusya, tam kapasitenin yüzde 30'u oranında gaz göndermeye başlamıştı. Moskova, henüz geçen Haziran ayında bakım çalışmasından önce doğal gaz sevkiyatını yüzde 40 seviyesine düşürmüş, buna gerekçe olarak da, bir türbinin onarım için Kanada'ya gönderilmiş olmasını göstermişti.

 

dpa / ET,HT

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