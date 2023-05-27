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Moskova Goethe EnstitüsüFotoğraf: Federico Gambarini/dpa/picture alliance
PolitikaAlmanya

Rusya Alman kamu görevlilerine üst sınır getiriyor

56 dakika önce

Moskova, Almanya'da Rus istihbarat servislerinin varlığının azaltılmasına tepki olarak, Rusya'da çalışan Alman kamu görevlilerinin sayısını önemli ölçüde sınırlama kararı aldı. Berlin karara tepkili.

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Alman Dışişleri Bakanlığı, Rusya'da çalışan yüzlerce Alman kamu görevlisinin yakın zamanda bu ülkeyi terk etmek zorunda kalacağını açıkladı.

Rus hükümetinin orta ölçekli Alman kurumları ve yurt dışı temsilcilkleri için bir üst sınır belirlediğini belirten Bakanlık, Haziran ayı başından itibaren geçerli olacak olan uygulamanın her alanda Alman çalışanların sayısını önemli ölçüde sınırlamaya yönelik olduğunu kaydetti. Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın kararını, "Tek taraflı, dayanaksız ve anlaşılır olmayan bir karar" olarak nitelendirdi. Bakanlık, Federal Hükümet'in Moskova‘ya tepki olarak, "Almanya'daki Rus çalışanların sayısındaki üst sınırda pratikte bir denge gözetebileceğini" belirtti.

Süddeutsche Zeitung, ilgili haberinde Alman diplomatların yanı sıra Moskova'daki Alman okulunda görevli eğitimciler ve Goethe Enstitüsü personeli gibi kültür alanında çalışanların bu durumdan etkileneceğini bildirirken, uygulamadan mağdur olacak Alman personelin sayısının da üç haneli rakamlara ulaşabileceğini aktardı. Gazete, Federal Hükümet kaynaklarının Alman Dışişleri'nin Moskova'yı bu karardan döndürme girişimlerinin ise sonuçsuz kaldığı yönündeki ifadelerine yer verdi.

Alman Dışişleri Bakanlığı, Rus Dışişleri'nin kararını geçen Nisan ayında kendilerine bildirdiğini açıklarken, Moskova'nın kararının Almanya'da Rus isihbarat servislerinin varlığının azaltılmasıyla ilintili olduğu kaydedildi.

Kötüleşen ilişkiler ve art arda gelen misilleme hamleleri

Moskova, Nisan ayında 20'yi aşkın Alman diplomatın sınır dışı edilmesi kararı almıştı. Bu hamle de çok sayıda Rus elçilik personelinin Almanya'dan sınır dışı edilmesine misilleme olarak nitelendirilmişti. Berlin, önce bu durumu Rus diplomatların sınır dışı edilmesi olarak nitelendirmemiş, ancak Nisan ayında Rus elçilik çalışanlarının yakınlarının Almanya'dan ayrılan bir uçağa bindiği belirtilmişti. Bu olaydan önce de, Rus tarafıyla Almanya'daki Rus istihbarat servislerinin varlığının azalmasına ilişkin görüşmeler gerçekleştirilmişti.

Süddeutsche Zeitung, Moskova'nın Berlin'e, Almanya'da bulunan Rus personelin iki katı Alman çalışanın Rusya'da görev yaptığını bildirdiğini kaydetti. Planlanan üst sınırın devreye girmesinin ardından Rusya'da görevli Alman personel sayısının yaklaşık 350'ye düşeceği belirtildi. Uygulamadan Almanya tarafından görevlendirilen yerli personelin de etkileneceği ve bu kişilerin Moskova'nın hamlesi sonucu işlerini kaybedebilecekleri kaydedildi.

Almanya ile Rusya arasındaki ilişkiler, Moskova'nın 2022 yılının Şubat ayında Ukrayna'ya girmesinden bu yana gittikçe kötüleşiyor. Bu süreçte, Moskova'nın Almanya'daki casusluk faaliyetlerinde de belirgin bir artış yaşandığı belirtiliyor.

 

AFP / SÖ,ET

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