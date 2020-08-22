Rusya: Alman doktorlar aceleci, Navalni zehirlenmedi

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Almanya'da Rus muhalif siyasetçi Navalni'nin zehirlendiğine dair konulan teşhisin kesin tanı olarak görülemeyeceğini ifade etti.

"Bizim ve Alman doktorların tıbbi analizleri tamamen örtüşüyor. Ancak elde ettikleri sonuçlar farklı" diyen Peskov, Alman hekimlerin "neden acele ettiklerini de anlamakta güçlük çektiğini" söyledi.

Dimitri Peskov

Moskova'da konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Peskov, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Rus makamlarının olayı soruşturmaları yönündeki talebini de reddetti.

Navalni'nin tedavisinin sürdüğü Berlin Charite hastanesi, pazartesi günü yaptığı açıklamada 44 yaşındaki Rus muhalif siyasetçinin zehirlendiğinin tespit edildiğini belirtmiş ve "Klinik veriler, Navalni'nin kolinesteraz inhibitörleri grubundan aktif bir madde ile zehirlendiğini gösteriyor" denilmişti.

Ancak Navalni'nin geçtiğimiz hafta acil olarak kaldırıldığı Rusya'nın Omsk kentindeki hastanenin doktorları, yaptıkları tetkiklerde Rus siyasetçinin vücudunda herhangi bir zehirli maddeye rastlamadıklarını ifade etmişti.

Kremlin'e yönelik eleştirileriyle bilinen Navalni'nin yakınları, muhalif siyasetçinin çayına konulan bir madde ile zehirlendiğini ileri sürüyor. Ailesinin de isteği üzerine Navalni, geçtiğimiz cumartesi günü bir ambulans uçakla Berlin'deki Charite hastanesine nakledilmişti. Navalni'nin durumunun ciddiyetini koruduğu fakat ciddi hayati tehlikesinin bulunmadığı bildiriliyor.

dpa,AFP / TY,ET

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