Rusya AİHM kararını reddetti

Avrupa ve Rusya arasındaki Navalni krizi büyüyor. Rusya, cezaevinde bulunan muhalif lider Aleksey Navalni'nin derhal serbest bırakılmasını isteyen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararını reddetti.

AİHM kararı Rusya'nın Navalni'yi derhal serbest bırakmasını talep ediyor ve bunun yapılmaması halinde Rusya'nın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ihlal edeceğini belirtiyordu.

Rus Adalet Bakanı Konstantin Chuichenko AİHM kararını "temelsiz ve hukuksuz” olarak niteleyerek, Navalni'nin salıverilmesi için "Rus hukukuna göre bir yasal neden yok” diyerek kararı reddetti. Rus Dışişleri Bakanlığı ise kararın ülkenin içişlerine müdahale olduğunu savundu.

Navalni, bu ay daha önce hakkında verilen şartlı tahliye kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 2 yıl 8 ay yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. AİHM kararında "başvuranın yaşamına yönelik riskin niteliği ve kapsamına" atıfla Navalni'nin serbest bırakılmasını istedi. AİHM kararında "Bu önlem hemen uygulanmalı" ifadeleri kullanıldı.

Moskova’nın daha önce tazminat davaları konusunda AİHM'in kararlarına uyduğu ancak daha önce AİHM'den bir hükümlünün serbest bırakılması yönünde bir talep almadığı belirtiliyor. Rusya'da geçen yıl ulusal mevzuatın uluslararası hukuka üstün olduğunu belirten bir anayasal değişiklik yapılmıştı.

Ne olmuştu?

44 yaşındaki Rus muhalif politikacı Navalni, 20 Ağustos'ta Sibirya seyahati sırasında uçakta rahatsızlanmış ve ardından acil iniş yapılan Omsk kentinde tedavi altına alınmıştı. Navalni'nin tedavisi 22 Ağustos'ta getirildiği Almanya'da devam etmişti. Almanya'da yapılan tetkiklerde Navalni'nin kanında Sovyetler Birliği döneminde kullanılan zehirli Noviçok maddesine rastlandığı tespit edilmişti.

Navalni tedavi gördüğü Almanya'dan Rusya'ya dönüşünde önce gözaltına alınmış, ardından da tutuklanmıştı. Bunun üzerine Rusya'da Navalni yanlıları protesto gösterileri düzenlemiş ancak güvenlik güçleri sert müdahale etmişti. Navalni'nin tutuklanmasına ve gösterilerde polisin sert müdahalesine tepki gösteren Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulamak istiyor.

Rusya'ya ek yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı, 22 Şubat'taki AB dışişleri bakanları toplantısında karara bağlanması bekleniyor.

AP /SSB, JD

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