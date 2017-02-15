Rusya: Afganistan'ın komşularından silah siparişi alıyoruz

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Rusya, Afganistan'ın komşusu Orta Asya ülkelerinden silah ve askeri helikopter siparişleri aldıklarını açıkladı. Rus hükümeti Taliban'a karşı nasıl bir pozisyon alacağı konusunda açıklama yaptı.
Rusya'da devlete bağlı silah ihracatı şirketi Rosoboronexport'un başkanı Aleksander Mikheyev, Taliban'ın Afganistan'ın tamamında kontrolü ele geçirmesinin ardından komşu Orta Asya ülkelerinden sınır koruma sistemlerini kapsayan silah siparişleri aldıklarını söyledi.
Ria Novosti adlı Rus televizyonuna konuşan Mikhenev, sipariş edilen askeri teçhizatlar arasında silahlar ve helikopterler bulunduğunu belirtti.
Rus hükümeti de Afganistan'daki gelişmelere ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Rus hükümeti sözcüsü Dmitri Peskov, Moskova'nın Taliban'a karşı nasıl bir pozisyon alacağı konusunda henüz bir karar vermediğini ve önce gelişmeleri gözlemlemek istediğini söyledi. Peskov, önce Taliban'ın Afgan halkına ve Rus diplomatlara nasıl muamele edeceğini görmek istediklerini vurguladı.
Peskov, Moskova'nın Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanmasını istediklerini belirterek bazı konularda Washington'la temasta olduklarına dikkat çekti. Moskova, komşu ülkelere sığınan mülteciler arasına İslamcıların sızabileceği uyarısında bulunmuştu.
Rusya, 7-19 Eylül tarihlerinde Özbekistan ve Tacikistan'la birlikte Afganistan sınırında askeri bir tatbikat gerçekleştirecek. Tatbikatın, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) çerçevesinde düzenleneceği belirtildi. KGAÖ, üyeleri Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Belarus ve Ermenistan'dan oluşan bir askeri ittifak.
Reuters,AFP/HS,SSB
© Deutsche Welle Türkçe
Kabil havaalanından tahliyelerde sona yaklaşılırken ABD ile birlikte çok sayıda ülke, terör saldırısı riskinin arttığını belirterek vatandaşlarından havaalanı çevresini terk etmelerini istedi.
G7’nin Afganistan açıklamasının ardından, Çin ve Rusya’dan yeni bir hamle geldi.İki ülke Afganistan kaynaklı tehditlerle birlikte mücadele etme, işbirliğini güçlendirme kararı aldıklarını duyurdu.
ABD'nin 31 Ağustos'a kadar Afganistan'dan çekilme planına bağlı kalması nedeniyle müttefik ülkeler Kabil'den tahliye uçuşlarını sonlandırmaya hazırlanıyor. Kabil havaalanını son terk eden ülke ABD olacak.