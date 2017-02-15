 Rusya: Afganistan′ın komşularından silah siparişi alıyoruz | DÜNYA | DW | 26.08.2021

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DÜNYA

Rusya: Afganistan'ın komşularından silah siparişi alıyoruz

Rusya, Afganistan'ın komşusu Orta Asya ülkelerinden silah ve askeri helikopter siparişleri aldıklarını açıkladı. Rus hükümeti Taliban'a karşı nasıl bir pozisyon alacağı konusunda açıklama yaptı.

Tadschikistan | Russisches Militär auf Trainigsgelände nahe afghanischer Grenze

Rusya'da devlete bağlı silah ihracatı şirketi Rosoboronexport'un başkanı Aleksander Mikheyev, Taliban'ın Afganistan'ın tamamında kontrolü ele geçirmesinin ardından komşu Orta Asya ülkelerinden sınır koruma sistemlerini kapsayan silah siparişleri aldıklarını söyledi.

Ria Novosti adlı Rus televizyonuna konuşan Mikhenev, sipariş edilen askeri teçhizatlar arasında silahlar ve helikopterler bulunduğunu belirtti. 

"Nasıl pozisyon alacağımızı değerlendiriyoruz"

Rus hükümeti de Afganistan'daki gelişmelere ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Rus hükümeti sözcüsü Dmitri Peskov, Moskova'nın Taliban'a karşı nasıl bir pozisyon alacağı konusunda henüz bir karar vermediğini ve önce gelişmeleri gözlemlemek istediğini söyledi. Peskov, önce Taliban'ın Afgan halkına ve Rus diplomatlara nasıl muamele edeceğini görmek istediklerini vurguladı.

Rus hükümeti sözcüsü Dmitri Peskov

Rus hükümeti sözcüsü Dmitri Peskov

Peskov, Moskova'nın Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanmasını istediklerini belirterek bazı konularda Washington'la temasta olduklarına dikkat çekti. Moskova, komşu ülkelere sığınan mülteciler arasına İslamcıların sızabileceği uyarısında bulunmuştu.

Afganistan sınırında tatbikat yapılacak

Rusya, 7-19 Eylül tarihlerinde Özbekistan ve Tacikistan'la birlikte Afganistan sınırında askeri bir tatbikat gerçekleştirecek. Tatbikatın, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) çerçevesinde düzenleneceği belirtildi. KGAÖ, üyeleri Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Belarus ve Ermenistan'dan oluşan bir askeri ittifak.

Reuters,AFP/HS,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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