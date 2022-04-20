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Balistik füze Sarmat'ın 18 bin kilometre menzile sahip olduğu bildiriliyor.
Balistik füze Sarmat'ın 18 bin kilometre menzile sahip olduğu bildiriliyor.Fotoğraf: Russian Defence Ministry/picture alliance
PolitikaRusya

Rusya ABD'ye füze denemesi yapacağını bildirmiş

59 dakika önce

ABD Savunma Bakanlığı, Rusya'nın balistik füze denemesi yapacağından Washingto'u önceden haberdar ettiğini duyurdu.

https://www.dw.com/tr/rusya-abdye-f%C3%BCze-denemesi-yapaca%C4%9F%C4%B1n%C4%B1-%C3%B6nceden-bildirmi%C5%9F/a-61528708

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Rusya'nın kıtalararası balistik füze denemesi yapacağını Washington'a önceden ilettiğini açıkladı. Pentagon Sözcüsü John Kirby, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'nın öngördüğü şekilde, Moskova'nın kendilerine bu konuda önceden bilgi verdiğini söyledi. Kirby, "Bu tür testler aslında rutin, bizim için sürpriz olmadı" diye konuştu. Pentagon Sözcüsü Kirby, yapılan füze denemesini ABD veya partnerleri için de bir tehdit olarak görmediklerini vurguladı.

Moskova, Ukrayna’ya saldırılarını ülkenin özellikle doğusunda daha da yoğunlaştırıken, NATO’daki kısaltmasıyla "SS-X-30 Satan 2" olarak bilinen "Sarmat" isimli kıtalararası balistik füze denemesini bugün başarıyla yaptığını duyurmuştu. Nükleer başlık da takılabilen füzenin Rusya'nın nükleer gücünü büyük oranda artırdığını belirten Rusya Savunma Bakanlığı, "dünyada hiç bir füzenin bu mesafeden hedefine Sarmat gibi ulaşamayacağını da öne sürdü. Sarmat'ın 18 bin kilometre menzile sahip olduğunun da altı çizildi. Bu füzeyle Rusya'nın Kuzey ve Güney Kutbu ve dünyada pek çok uzak hedefini de teorik olarak vurması mümkün.

Russland testet Interkontinentalrakete Sarmat ICBM
Fotoğraf: Russian Defence Ministry/picture alliance

Moskova'nın verdiği bilgiye göre Sarmat füzesi denemesi bugün (20 Nisan Çarşamba) günü öğleden sonra Arhangelsk bölgesindeki Plesetsk Uzay Üssü'nden fırlatılmasıyla yapıldı. Kıtalararası balistik füzenin nükleer başlıksız olduğu ve bu ilk denemesinde hedefin Rusya’nın Uzak Doğu’daki Kamçatka Adası olduğu belirtildi.

Moskova, Ukrayna’ya savaş başlattığı yaklaşık iki ay önce nükleer güçlerini alarma geçirdiğini duyurmuştu. Putin, kendilerine yönelik büyük bir tehdit görmeleri halinde nükleer silahlara başvurabileceğini söylemişti.

dpa/ETO,TY

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