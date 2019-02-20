 Rusya: ABD′nin yardımı Venezuela′ya askeri harekat için bahane | DÜNYA | DW | 22.02.2019

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DÜNYA

Rusya: ABD'nin yardımı Venezuela'ya askeri harekat için bahane

Rusya, ABD'nin Venezuela'ya insani yardımının arkasında askeri operasyon amacı olduğunu savundu. Rus sözcü Zakharova, Kolombiya'da tutulan yardımın Venezuela'ya taşınmasının çatışmalara neden olacağı uyarısında bulundu.

Maria Zaharova

Maria Zaharova

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Rusya, Kolombiya'da bekletilen insani yardımların Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı askeri operasyonun önünü açmak için Amerika Birleşik Devletleri tarafından kullanıldığını öne sürdü. 

Rus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, muhalafet lideri Juan Guaido'nun Kolombiya sınırında tutulan yardımı ülkeye götürme planına ilişkin, "ABD tarafından teşvik ve liderlik edilen tehlikeli provokasyon, 23 Şubat için planlanıyor" dedi.

Guaido'nun sınırötesindeki yardımı alarak çatışmaları körüklemek istediğini savunan Zakharova, bu durumun askeri harekat için uygun bir bahane hazırlayacağını söyledi. 

Kolombiya'da tutulan gıda ve ilaç yardımını almak üzere Perşembe günü yola çıkan Guaido,  insani yardımı Cumartesi ülkeye götürme sözü vermişti. Maduro bu hamle karşısında, Brezilya ile sınırı kapatmış, ordu Kolombiya sınırında güvenliği artırmıştı.

Rusya, ekonomik ve siyasi krizle boğuşan Maduro hükümetine destek veren ülkeler arasında yer alıyor ve Washington'ı Venezuela'da askeri darbe yapmaya çalışmakla suçluyor.

ABD'ye muhalefete silah suçlaması

Zakharova, ABD'nin özel kuvvetlerini ve askeri teçhizatını Venezuela sınırına yönlendirdiğini de öne sürdü. Rus sözcü, ABD'nin muhalefeti silahlandırmak için büyük çapta bir silah satın alma planını değerlendirdiğini dile getirdi.

Zakharova, ayrıca ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinin dünya üzerinde gerilimin sert bir şekilde artmasına neden olacağı uyarısında bulundu. 

Öte yandan Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez'in yakında Moskova'yı ziyaret edeceği açıklandı.

Venezuela'da siyasi kriz muhalefet lideri Guaido'nun kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmesinin ardından başladı. Şu ana dek aralarında ABD, Almanya, Fransa gibi ülkelerinde bulunduğu yaklaşık 50 devlet Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıdı. Moskova, Türkiye ve Çin'in aralarında olduğu ülkeler ise Maduro yönetimini destekliyor.

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AFP/ÖA,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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