 Rusya ABD′nin yaptırım kararına misilleme yapacak | DÜNYA | DW | 09.08.2018

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DÜNYA

Rusya ABD'nin yaptırım kararına misilleme yapacak

Rusya, ABD'nin eski çifte ajan Skripal'in İngiltere'de zehirlenmesiyle ilgili aldığı yaptırım kararına misilleme yapacağını açıkladı. Rus vekil Ryabukin'e göre ABD'ye roket motoru satışı engellenebilir.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova

Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni yaptırım kararına karşı misillemeye hazırlanıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Moskova yönetiminin misilleme tedbirleri için hazırlığa başladığını duyurdu.

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ABD, Ağustos sonu itibarıyla Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları devreye sokacağını açıklamıştı. Yaptırımlara gerekçe olarak eski Rus çift ajan Sergey Skripal ve kızının İngiltere'de zehirlenmesini göstermişti.

Zakharova Rusya'nın suçlanması için herhangi bir kanıt olmadığını ve yeni yaptırım kararı için bahane üretildiğini söyleyerek ABD'nin kararına tepkisini dile getirdi.

Daha fazlasını okumak için: İngiliz polisi Skripal şüphelilerinin "Rus olduğundan emin"

Rus vekil: Roket motoru satışına engel gelebilir

ABD'nin yaptırım kararı ile ilgili Kremlin'den de bir açıklama yapıldı. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, ABD'nin yaptırım kararı hakkında "kesinlikle hasmane" değerlendirmesinde bulundu ve iki ülke arasında yıpranan ilişkileri düzeltmek için umutlu olduklarını kaydetti.

Sözcü, "Bu olaylar (Skripal'in zehirlenmesi) ile bizim aramızda bir bağlantı kurulması kabul edilemez" ifadesini kullanırken, "ABD tarafının getirdiği engellemeler kesinlikle yasa dışı ve uluslararası hukuka aykırı" şeklinde konuştu.

Kremlin'in açıklamasından birkaç saat önce yarı resmi RIA haber ajansına konuşan Rus milletvekili Sergey Ryabukin, Washington'ın yaptırım kararına karşı misilleme olarak RD-180 tipi roket motorlarının ABD'ye satışına engel getirilebileceğini belirtti.

Daha fazlasını okumak için: Rusya'dan ABD yaptırımlarına yanıt

Skripal'in zehirlenmesi sonrası İngiltere'nin yürüttüğü soruşturma kapsamında eski ajan ve kızının noviçok gazına maruz kaldığı tespit edilmişti. ABD de, Skripal olayı ile bağlantılı olarak Mart ayında 60 Rus diplomatı "casusluk" suçlamasıyla sınır dışı etme kararı almış ve Seattle kentindeki Rus konsolosluğunu kapatmıştı.

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DW,rtr,AFP/ÖA,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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