Rusya: ABD’nin kararı Suriye’deki varlığımızı etkilemeyecek

Moskova, ABD'nin çekilme kararının Suriye'deki Rus askerlerinin sayısında herhangi bir değişikliğe neden olmayacağını açıkladı. Rus medyasında yer alana haberlere göre, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Uzmanlarımızın (bölgedeki) akıbeti, hiçbir şekilde ABD'nin kararına bağlı değildir" diye konuştu. Matviyenko, "Askerlerin bir kısmının ya da tamamının çekilip çekilmeyeceğine Suriye hükümeti ile birlikte karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Suriye'de IŞİD'in yenildiğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, burada bulunan 2 bin Amerikan askerinin tamamını çekme kararı aldığını açıklamıştı. Trump'ın kararına ülke içinden ve dışından yoğun eleştiriler gelmişti. Fransa, İngiltere ve Almanya‘dan "IŞİD tehdidin henüz bitmediği" yönünde açıklamalar ve eleştiriler gelirken, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) de Trump'ın kararının henüz yenilmemiş olan IŞİD'e "yeniden güçlenip bölgede terör kampanyası yürütebilmesi için ivme kazandıracağını" açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi olumlu bir gelişme olarak nitelendirilmişti. Matviyenko da söz konusu karardan duydukları memnuniyeti ifade ederek, "Washington'ın kararının tamamen doğru olduğunu" söyledi. ABD'nin Suriye'deki varlığının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirten Federasyon Konseyi Başkanı, Rusya'nın ise Suriye hükümetinin daveti üzerine bölgede bulunduğunu kaydetmişti.

DW,dpa/SÖ,EC

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