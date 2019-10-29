 Rusya ABD’nin çekildiği Kamışlı’ya hava üssü kuruyor | DÜNYA | DW | 14.11.2019

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DÜNYA

Rusya ABD’nin çekildiği Kamışlı’ya hava üssü kuruyor

Barış Pınarı Harekatıyla Amerikan askerlerinin çekildiği Kamışlı’ya Rusya üs kuruyor. Kamışlı, Suriye’nin kuzeyinde ilan edilen Kürt özerk yönetiminin idari merkezi konumundaydı.

Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim hava üssü.

Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim hava üssü.

Türkiye'nin 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekâtı ile birlikte ABD'nin askerlerini çektiği Kamışlı'da Rusya hava üssü kuruyor. Rus TASS haber ajansının Rus Savunma Bakanlığının yayın organı Zvezda televizyon kanalına dayandırdığı haberde, üssün bölgedeki devriye faaliyetlerini desteklemesi öngörülüyor.

Haberde Rus askeri polisinin bölgedeki devriye konvoylarına destek amacıyla üç askeri helikopterin Hmeymim’deki hava üssünden Kamışlı hava meydanına sevk edildiği bildirildi.

Bir adet Mi-8 nakliye helikopteriyle iki adet Mi-35 saldırı helikopterinin Kamışlı hava meydanında daha önceden konuşlandırıldığı, helikopterlerin güvenliğinin karadan Pantsir hava savunma sistemleriyle sağlanacağı kaydedildi.

Devriye alanı genişliyor

Hava Komutanlığı Ofisi olarak adlandırılan üssün komutanı Timur Hocayev, Kamışlı üssü sayesinde hava devriyelerinin kapsamının genişlediğini ve şu an Türkiye-Irak sınırı yakınındaki Haseke vilayetini de içerdiğini belirtti.

Helikopterlere ek olarak uçuşların devamlılığını sağlamak üzere askeri polis, özel ekipman, yakıt ve yaklaşık on aracın da üsse nakledildiği bildirildi.

Rus askeri helikopterlerinin bir haftadır bölgede belirlenmiş rotalarda her gün devriye uçuşu yaptığı da kaydedildi.

Kamışlı, Suriye'nin kuzeydoğusunda ilan edilen Kürt özerk yönetiminin idari merkezi konumundaydı. Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatını başlatmasıyla bölgedeki ABD birlikleri çekilmişti. Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim'de Soçi'de varılan mutabakat uyarınca bölgede Türk ve Rus ortak devriyeleri yapılıyor.

DW/BK,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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