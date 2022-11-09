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Ukrayna Savaşı
Rusya'da tutuklu bulunan ABD'li basketbol yıldızı Brittney Griner - (04.08.2022)
Brittney GrinerFotoğraf: Alexander Zemlianichenko/AP/picture alliance
Hukuk ve AdaletRusya

Rusya ABD'li basketbolcuyu çalışma kampına gönderdi

3 saat önce

Rusya'da tutuklu bulunan ABD'li basketbolcu Brittney Griner'in çalışma kampına gönderildiği duyuruldu. Washington, Griner'in serbst bırakılması için girişimlerini sürdürüyor.

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Uyuşturucu kaçakçılığı ile suçlanarak Rus yargısı tarafından dokuz yıl hapis cezasına çarptırılan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı basketbolcu Brittney Griner'in çalışma kampına gönderildiği bildirildi. Griner'in avukatları tarafınfan yapılan açıklamada, ABD'li kadın basketbolcunun 4 Kasım'da bulunduğu cezaevinden alınarak çalışma kampına yollandığı ancak söz konusu çalışma kampının nerede olduğuna dair ellerinde bir bilgi olmadığı aktarıldı.

Amerikan kadın basketbol ligi WNBA'da şampiyonluğu ve Olimpiyat Oyunları'nda kazandığı iki altın madalyası bulunan 32 yaşındaki Griner, geçen Şubat ayında, yanında getirdiği elektronik sigara kartuşlarında az miktarda kenevir yağı bulunduğu için Moskova Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Rus yetkililer, kenevir yağını bir sporcu olarak yaşadığı sakatlıklarda ağrı kesici olarak kullandığını ifade eden Griner'i tutuklamış ve geçen Ağustos ayında hakkında dokuz yıl hapis cezası verilen 32 yaşındaki Griner'in, bu kararı temyize taşıma girişimi Ekim ayında başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Rusya yasaları, tıbbi amaçlı da olsa kenevir tüketimine izin vermiyor.

İki ülke arasında kriz

Brittney Griner'in tutuklanması ülkesi ABD'de büyük bir infiale neden olurken, Washington uzun süredir ünlü basketbolcunun serbest bırakılması için uğraş veriyor. Ukrayna Savaşı sebebiyle Amerikan-Rus ilişkilerinde yaşanan gergin süreç Griner ile ilgili temaslara da yansıyor. Rus hükümeti, geçen Ağustos ayında ABD ile tutukluların karşılıklı değiş tokuşu konusunda görüşebileceğini bildirmesine rağmen, bu konuda henüz somut bir adım atılmış değil.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre - (07.11.2022)
Karine Jean-PierreFotoğraf: Evan Vucci/AP/picture alliance

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD'nin Griner olayını çözüme kavuşturmak için Moskova'ya "önemli bir teklifte" bulunduğunu duyurdu. Jean-Pierre ilgili açıklamasında, "Brittney Griner'in Rusya'da haksız yere tutuklu geçirdiği her dakika, kayıp bir dakikadır" ifadesini kullandı.

Amerikan basınında çıkan haberlere göre, Griner ile Rusya'da tutuklu bulunan eski ABD askeri Paul Whelan'a karşı, ABD'de 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Rus silah tüccarı Viktor Bout önümüzdeki dönemde değiş tokuş edilebilir.

 

AFP / ET,EC

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