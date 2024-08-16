Rusya: ABD Kuzey Akım'ın sorumluluğunu Kiev'e yıkmak istiyor

Rusya, Kuzey Akım hattına yönelik saldırıların arkasında Kiev'in olduğu iddialarına karşılık, gerçek sorumlu olarak ABD'ye işaret etti.

Kuzey Akım boru hatlarında iki yıl önce meydana gelen patlamalarla ilgili Batı'da şüpheler Ukrayna'ya çevrilirken Rusya ABD'yi, sorumluluğu Ukrayna'nın üzerine atmaya çalışmakla suçladı. Almanya'da yürütülen soruşturmada savcıların bir Ukraynalı için yakalama kararı çıkarttığı ortaya çıkmış, Amerikan Wall Street Journal gazetesi de eylemin ABD'nin aksi yöndeki uyarısına rağmen Ukrayna tarafından gerçekleştirildiğini yazmıştı.

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov iddialar üzerine Ukrayna'nın, ABD onayı olmadan Kuzey Akım boru hattına saldırı düzenleyemeyeceğini söyledi. Rusya'nın saldırının arkasındakileri tespit edip cezalandıracağını belirten Antonov, "Tüm sorumluluğu Ukraynalı kuklalarına atmak istiyorlar. Gerçek saldırganları belirleyecek ve cezalandıracağız" dedi.

Ukrayna'dan yalanlama

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı ise boru hattının bombalanmasının arkasında Kiev'in olduğu iddiasını "tam bir saçmalık" diyerek reddetti. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, "Kuzey Akım patlamasında Ukrayna'nın dahli olduğu tam bir saçmalık. Böyle bir eylemin Ukrayna'ya faydası yok" diye konuştu.

Wall Street Journal gazetesi Perşembe günkü haberinde 2022'de gerçekleşen saldırıyı Ukrayna ordusu ve Ukraynalı iş adamlarından oluşan bir grubun Mayıs ayındaki bir toplantıda planladığını, planın başlangıç aşamasında Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından da onaylandığını yazmıştı. Haberde, plandan haberdar olan ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) Ukrayna lideri Zelenskiy'i uyardığı, bunun üzerine Zelenskiy'nin planın durdurulması talimatı verdiği ancak Ukrayna ordusunun buna rağmen planı uyguladığı kaydedilmişti.

Almanya'da soruşturma sürüyor

Kuzey Akım hatlarındaki patlamalarla ilgil Danimarka ve İsveç'te yürütülen soruşturmalar sonlandırıldıktan sonra Almanya, hukuki sürecin devam ettiği tek ülke konumunda.

Alman savcıların, eylemden sonra Polonya'ya geçtiği değerlendirilen Volodimir Z. adlı Ukraynalı için yakalama kararı çıkardığı, Çarşamba günü bir soru üzerine Polonyalı yetkililerin teyit etmesiyle ortaya çıkmıştı. Polonya Almanya'dan böyle bir talep geldiğini doğrularken şüphelinin Temmuz'da Polonya'dan ayrılarak Ukrayna'ya döndüğünü, bu nedenle yakalanamadığını açıkladı.

Dalgıç olduğu düşünülen Volodimir Z. dışında Alman basınına göre iki Ukraynalı şüpheli daha soruşturuluyor.

Rus doğalgazını Almanya'ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatları 26 Eylül 2022'deki patlamalarda hasar almış, hatlar üzerinde üç ayrı noktada sızıntı tespit edilmişti. Medyada yer alan haberlerde, saldırganların Andromeda adlı bir yat ile Alman kenti Rostock'tan açılarak bölgeye ulaştığının anlaşıldığı bildirilmişti.

Öte yandan Alman hükümeti, soruşturmanın detayları ortaya çıktıktan hemen sonra sonuç ne olursa olsun Kiev'e desteğin süreceğini açıkladı. Hükümet Sözcüsü Wolfgang Büchner, "Soruşturma, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yasadışı saldırıda bulunduğu gerçeğini ortadan kaldırmıyor" dedi.

Almanya ABD'den sonra Ukrayna ordusunun en büyük bağışçısı konumunda.

AFP,Reuters,dpa / MUK,BK

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