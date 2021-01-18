 Rusya, AB ülkelerinden diplomatları sınır dışı ediyor | DÜNYA | DW | 05.02.2021

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DÜNYA

Rusya, AB ülkelerinden diplomatları sınır dışı ediyor

Rusya, Navalni protestolarına katıldıkları gerekçesiyle Almanya, İsveç ve Polonya'dan diplomatları "istenmeyen kişi" ilan etti, diplomatlardan ülkeyi terk etmeleri istendi.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, muhalif siyasetçi Aleksey Navalni'ye destek gösterilerine katılmakla suçladığı İsveç, Almanya ve Polonya'dan diplomatların sınır dışı edileceğini açıkladı.

Bakanlıktan Cuma günü yapılan açıklamada, cezaevinde bulunan Navalni'ye destek için düzenlenen "yasa dışı gösterilere" katılan diplomatların "istenmeyen kişi" ilan edildiği belirtildi. Açıklamada, diplomatlardan kısa sürede ülkeyi terk etmelerinin istendiği kaydedildi, ancak kaç diplomatın sınır dışı edileceği belirtilmedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, St. Petersburg'daki İsveç ve Polonya konsoloslukları ile Moskova'da Alman Büyükelçiliği'nde görevli diplomatların 23 Ocak'taki "izinsiz protestolara" katıldığının tespit edildiği belirtildi. Bunun "diplomatik statü ile bağdaşmayan ve kabul edilemez" bir tutum olduğu vurgulandı.

Ayrıca, konu ile ilgili olarak Avrupa Birliği (AB) üyesi İsveç, Polonya ve Almanya büyükelçilerinin Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak protesto notası verildiği vurgulandı.

Merkel karara tepki gösterdi

Rusya'nın Alman, İsveçli ve Polonyalı diplomatları "istenmeyen kişi" ilan etmesi Almanya'da tepkiyle karşılandı. Moskova'nın adımının "gerekçesiz" olduğunu belirten Almanya Başbakanı Angela Merkel, diplomatların sınır dışı edilecek olmasını sert bir dille eleştirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Berlin'deki ortak basın toplantısında açıklama yapan Merkel, Moskova'nın bu tutumunun "Rusya'da gözlemlenen hukukun üstünlüğünden oldukça uzak olunmasının" başka bir yönü olduğunu söyledi. 

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da diplomatların sınır dışı edilecek olmasının Rusya ile AB arasındaki ilişkilere zarar vereceğini belirtti. Maas, Rusya bu adımı gözden geçirmezsse, bunun "yanıtsız kalmayacağını" vurguladı. 

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi

Rusya'nın Avrupalı diplomatları sınır dışı edeceğini açıklaması AB'de de tepkiyle karşılandı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada, Rusya'nın tutumunu "şiddetle kınadığını" belirtti. Rus hükümetinden kararını "gözden geçirmesini" isteyen Borrell, diplomatik teamüller ile bağdaşmayan bir tutum içinde olunduğu yönündeki suçlamaları da reddetti. 

Rusya ile AB arasındaki ilişkiler

2014 yılında Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinin ardından Moskova-Brüksel arasındaki ilişkilerde başlayan gerilim, Rus hükümetinin Navalni'ye yönelik tutumu ile yeniden arttı. Moskova'da temaslarda bulunan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bugün Moskova'da Dışişişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşme sonrasında ilişkilerin "en düşük noktada" olduğuna dikkat çekti. Zehirlenmesi sonrasında Berlin'de gördüğü tedavinin ardından Moskova'ya dönen ve cezaevine gönderilen Navalni'ye yönelik tutum AB'nin eleştirilerine yol açıyor.

Geçen hafta sonu Navalni'ye destek ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'i protesto için düzenlenen gösterilerde yaklaşık 11 bin kişinin gözaltına alınması ve polisin göstericilere yönelik tutumu da AB tarafından eleştirilmişti. Moskova ise Navalni konusunda AB'yi içişlerine karışmakla suçluyor.

 

AFP,dpa/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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