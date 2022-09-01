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Rusya'nın askeri tatbikatı törenle başladı
Rusya'nın askeri tatbikatı törenle başladıFotoğraf: Russian Defence Ministry/REUTERS
PolitikaRusya

Rusya 50 bin askerle tatbikata başladı

3 saat önce

Rusya, Ukrayna'ya açtığı savaş sürerken, 50 bin askerle askeri tatbikata başladı. Tatbikata Çin ve Hindistan da katılıyor.

https://www.dw.com/tr/rusya-50-bin-askerle-tatbikata-ba%C5%9Flad%C4%B1/a-62989503

Rusya, Ukrayna'ya açtığı savaşta yoğun çatışmalar yaşanırken, bir haftalık askeri tatbikata başladı. 50 bin askerin yer aldığı tatbikat ülkenin doğusunda, halen çatışmaların sürdüğü Ukrayna'dan binlerce kilometre uzakta yapılıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre askeri tatbikata Çin, Hindistan ve Moğolistan'ın yanı sıra aralarında Belarus'un da bulunduğu çok sayıda eski Sovyetler Birliği ülkesi de katılıyor. Tatbikat, Moskova'nın Batı ile geriliminin arttığı bu dönemde ortak ve müttefik ülkelerle dayanışma içinde olduğunu gösterme çabası olarak yorumlanıyor.

"Wostok 2022" tatbikatı

Moskova'dan yapılan resmi açıklamada, "Wostok 2022" (Doğu 2022) isimli tatbikatta 50 bin asker, 5 bin askeri araç, 140 uçak ve 60 da savaş gemisi ve benzeri gücün yer aldığı bildirildi. Tatbikatın yapıldığı bölge olarak ise Doğu Sibirya'daki Rus askeri eğitim bölgesi ve Japon Denizi gibi Uzak Doğu'dan yerlerin seçildiği dikkat çekiyor.

Tatbikata katılan Çinli askerler
Tatbikata katılan Çinli askerlerFotoğraf: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY/AFP

Söz konusu askeri tatbikata Çin ile Hindistan'ın da katılması Batı'nın Wostok 2022'yi yakından takip etmesine neden oldu. Dünyanın nüfus açısından en büyük iki ülkesi olan, nükleer güce sahip Çin ve Hindistan arasındaki ilişkiler  iki sene önce Himalayalar'da yaşanan ve çok sayıda kişinin ölümüne neden olan askeri çatışmalardan bu yana gerginliğini koruyor.

Wostok 2022 tatbikatına Hindistan'ın katılması da ilginç olarak değerlendiriliyor.  Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Hindistan yönetimi tarafsız olduğuna vurgu yapıyor ve hem Batılı ülkeler hem de Rusya ile iyi ilişkiler içinde olduğunu iddia ediyor. Bu arada Hindistan yönetimi tatbikata katılımı konusunda resmi açıklamalarda bulunmadı.

Hindistan, askeri malzeme ve teçhizatının büyük kısmını Rusya'dan satın alırken, Hint-Pasifik ittifakı olan QUAD kapsamında da ABD ile işbirliği yapıyor. Kısaltması QUAD olan Dörtlü Güvenlik Diyaloğu, Hindistan, ABD, Avustralya ve Japonya'dan oluşuyor. QUAD, bölgede Çin'in artan gücüne tepki olarak 2007'de kurulmuştu.

dpa / ETO, JD

 

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