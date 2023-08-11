Rusya 47 yıl aradan sonra Ay'a uzay aracı gönderdi

Rusya 47 yıl aradan sonra Ay'a tekrar uzay aracı gönderdi. Luna 25 insansız uzay aracı Ay'ın yüzeyine yumuşak iniş yapacak ve burada su kaynakları arayacak.

Rusya, Luna 25 insansız uzay aracını taşıyan Soyuz roketini fırlattı. Vostoçni Uzay Üssü'nden yerel saat ile saat 09:10'da gerçekleştirilen fırlatma, Rus uzay ajansı Roskosmos tarafından canlı olarak yayınlandı. Uzay roketi, hesaplamalara uygun olarak birkaç dakika içinde atmosferden ayrıldı. Roskosmos Direktörü Yuri Borisov "Fırlatma başarılı oldu" dedi.

Luna-25'i taşıyan Soyuz roketi Fotoğraf: Roscosmos/REUTERS

Aracın dört buçuk günde Ay'a ulaşması öngörülüyor. Ancak Borisov, önce ideal bir iniş yeri aranacağını ve uzay aracının 21 Ağustos tarihinde Ay yüzeyine yumuşak iniş yapmasını hedeflediklerini söyledi. Bu tarih daha önce 23 Ağustos olarak duyurulmuştu.

Küçük bir otomobil büyüklüğünde olan ve Ay'ın güney kutbuna inecek olan aracın burada su arayacağı ve toprak örnekleri toplayacağı belirtiliyor.

Luna-25'i taşıyan Soyuz roketi Fotoğraf: Sergei Savostyanov/TASS/dpa/picture alliance

Luna-25, Rusya'nın 2040 yılına kadar Ay'da bir uzay istasyonu kurma hedefiyle başlatılan uzay programı kapsamında fırlatıldı. Ay'a gönderilen bir önceki araç olan Luna-24, 1976 yılında Sovyetler Birliği döneminde gönderilmişti.

dpa, Reuters / EC, ETO

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