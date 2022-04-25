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Almanya'nın Moskova BüyükelçiliğiFotoğraf: picture-alliance/AA/S. Karacan
PolitikaAlmanya

Rusya 40 Alman diplomatı sınır dışı ediyor

2 saat önce

Rusya’nın 40 Alman diplomatı sınır dışı etme kararına Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock tepki gösterdi. Baerbock, kararın hiçbir gerekçesinin bulunmadığını belirterek "Rusya en çok kendine zarar verdi" dedi.

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'nın 40 Alman diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmesini kınadı. Baerbock Moskova'nın kararını, "Bugünkü adımı bekliyorduk ancak bu kararın hiçbir gerekçesi bulunmamaktadır" sözleriyle değerlendirdi.  Rusya Dışişleri Bakanlığı gün içinde Almanya'nın Moskova Büyükelçisi Dr. Geza Andreas von Geyr'e, Almanya'nın "dostane olmayan" tavrı ve Nisan ayı başında Almanya'daki 40 Rus diplomatın sınır dışı edilmesi nedeniyle bir protesto mektubu sunmuştu.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock
Annalena BaerbockFotoğraf: Filip Singer/Getty Images

Annalena Baerbock, Almanya'nın sınır dışı ettiği Rus diplomatların hiçbirinin, bir gün bile diplomasinin hizmetinde olmadığını savunarak, "(Bu kişiler) daha çok, yıllarca ve sistematik bir biçimde özgürlüğümüze ve toplumumuzun birlik olmasına karşı mücadele ettiler. Ayrıca faaliyetleri de bizde koruma arayanları tehlikeye atıyordu. Bu duruma daha fazla seyirci kalamazdık, bundan sonra da kalmayacağız" söyleminde bulundu. Baerbock, Moskova'nın istenmeyen kişi ilan ettiği Alman diplomatların ise ikili ilişkilere hizmet etmek için büyük bir heves ve samimiyetle Rusya'ya gittiklerini ve oradaki olumsuz koşullara rağmen, "en ufak bir kusurlarının bulunmadığını" dile getirdi.

"Rusya en çok kendine zarar verdi"

"Bu açıdan Rusya, bugün bildirdiği sınır dışı kararıyla en çok kendine zarar vermiştir" diyen Baerbock, mağdur olan Alman diplomatlara derhal kapsamlı bir biçimde destek verileceğini ve Almanya'nın Rusya'daki temsilciliklerinde görevli ekipleriyle geçtiğimiz günlerde, Moskova‘dan beklenen adımlar ve bunun olası sert sonuçları hakkında istişarelerde bulunduklarını aktardı.

Almanya 4 Nisan tarihinde, Ukrayna'nın Buça kentinde yaşandığı öne sürülen katliamı da gerekçe göstererek Rusya gizli servisi adına faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle 40 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etmiş ve bu kişilerin beş gün içinde ülkeyi terk etmesini istemişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova da söz konusu kararın ardından yaptığı açıklamada, "Alman siyasi mekanizmasının bu kötü niyetli tavrına da gerekli yanıtı vereceğiz" ifadesini kullanmıştı.

 

dpa,Reuters / ET,BK

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