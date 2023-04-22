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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria ZaharovaFotoğraf: Valery Sharifulin/TASS/dpa/picture alliance
PolitikaAlmanya

Rusya, 20'den fazla Alman diplomatı sınır dışı etti

2 saat önce

Yirmiden fazla Alman diplomatın sınır dışı edildiğini açıklayan Rusya Dışişleri Bakanlığı, bunun Almanya'nın Rus diplomatları sınır dışı etmesine karşı misilleme olduğunu bildirdi.

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Rusya, 20'den fazla Alman diplomatın sınır dışı edildiğini duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Swesda televizyonuna yaptığı açıklamada bu adımın "Almanya'daki Rus diplomatik temsilcilik görevlilerinin yine toplu şekilde sınır dışı edilmesine" karşılık bir misilleme olduğunu bildirdi. Almanya'nın tutumunu "en sert şekilde" kınadıklarını belirten Rus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Berlin'i "Tüm alanlardaki Rus-Alman ilişkilerine açıkça zarar vermekle" suçlayarak, Rusya'nın "Berlin'in düşmanca tutumuna gereken tepkiyi" verme kararı aldığını kaydetti. Zaharova, tam olarak kaç diplomatın sınır dışı edildiğine dair bilgi vermedi.

Almanya'nın kaç Rus'u sınır dışı ettiği veya kaç Rus'un ülkeyi terk ettiği henüz belirsizliğini koruyor.

Almanya Dışişleri Bakanlığı ise Alman hükümetinin geçen haftalarda Rusya ile her iki ülkenin de diplomatik temsilciliklerindeki personele ilişkin görüşmeler yürüttüğünü belirterek, bu görüşmelerin hedefinin "Almanya'daki Rus istihbarat varlığının azaltılması" olduğunu kaydetti. Dışişleri Bakanlığı, "Rus büyükelçilik çalışanlarının bugünkü ayrılışı da bununla ilgili" dedi.

Rusya'nın geçen yıl Şubat ayında Ukrayna'ya saldırıları başlatmasının ardından Berlin ve Moskova arasındaki ilişkilerde gerginlik yaşanıyor.

dpa, AFP/JD, CÖ

 

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