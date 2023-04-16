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Ukrayna ile Rusya arasında savaş esirlerinin takası yapıldı
Ukrayna ile Rusya arasında savaş esirlerinin takası yapıldıFotoğraf: Coordination Headquarters for the Treatment of Prisoners of War/Handout/REUTERS
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Rusya 130 Ukrayna askerini serbest bıraktı

5 saat önce

Ortodoks Paskalyası'nın kutlandığı Pazar günü Rusya, 130 Ukraynalı esiri serbest bıraktı. Ukrayna, gelişmeyi, "harika bir Paskalya esir takası" ifadeleriyle duyurdu.

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Rusya'nın 130 Ukrayna askerini Paskalya'nın kutlandığı Pazar günü serbest bıraktığı bildirildi. Her ikisi de ağırlıklı olarak Ortodoks Hristiyan nüfusa sahip olan Rusya ve Ukrayna, Paskalya bayramını bu hafta sonu kutluyor.

Ukrayna devlet başkanlığının şefi olarak görev yapan Andriy Yermak, esirlerin serbest bırakılmasıyla ilgili olarak Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "Harika bir Paskalya esir takası" değerlendirmesinde bulundu. Ukrayna bayrağıyla poz veren bir grup kişinin fotoğrafını paylaşan Yermak, "130'umuz geri dönüyor" ifadelerini kullandı.

Yermak, söz konusu takasın son günlerde aşamalı olarak gerçekleştiğini de sözlerine ekledi. Rus tarafından takasa ilişkin bir açıklama henüz gelmedi.

Bir hafta önce de yaklaşık 200 Ukrayna ve Rusya askerleri takas edilmişti.

Rus işgalinin başladığı 24 Şubat 2022 tarihinden bu yana taraflar arasında esir takasları yapılıyor. Takaslar, savaştaki iki tarafın birbirleriyle düzenli olarak müzakere ettikleri tek konu olma özelliğini taşıyor.

Putin ve Zelenskiy'den mesajlar

Her iki ülkenin yönetiminden Paskalya mesajları geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin tarafından yayınlanan Paskalya mesajında, "Muhteşem, pek sevilen Paskalya bayramı, inançlılara umut vermekte, güzel düşünceler ve fiiller yönünde ilham vermekte ve ahlaki idealler ve toplumsal değerlerimizi güçlendirmeyi sağlamaktadır" ifadelerini kullandı. Putin, konuşmasında Ukrayna'ya ise değinmedi.

Ukrayna'da ise geceleyin sokağa çıkış yasağı uygulandı. Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yayınladığı video mesajında, "Bir yıl önce bugün hepimiz Ukrayna'nın hayatta kalması için dua ettik. Bugün, Ukrayna'nın muzaffer olması için dua ediyoruz" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, yalnızca dua edip beklemediklerini, aynı zamanda bu zafere ulaşmak için çaba sarf ettiklerini de sözlerine ekledi.

Yüzyıllar boyunca Moskova Patrikhanesi'ne bağlı olan Ukrayna Ortodoks Kilisesi, 2019 yılı başında Rus kilisesinden bağımsızlığını ilan etmişti.

dpa,KNA/BÜ,JD

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