Rusya Şükrü Okan yük gemisine ateş açtı

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de devriye gezen Rus gemisi Vasiliy Bikov'un Palau bayraklı Şükrü Okan adlı Türk yük gemisine uyarı ateşi açtığını ve gemiyi durdurduğunu açıkladı. Ukrayna’nın İzmail Limanı'na hareket ettiği iddia edilen gemiye yasak kapsamına giren bir yük taşıyıp taşımadığının denetlenmesi amacıyla durması yönünde önce uyarı yapıldığı, ancak buna tepki vermediği, bunun üzerine uyarı ateş açılarak durdurulduğu haber verildi.

Rusya tarafından yapılan açıklamada, geminin denetimi için yerel saatle 6.40'da dur sinyali yollandığı, buna tepki vermeyince otomatik silahla uyarı ateşi yapıldığı, bunun üzerine geminin durduğu belirtildi. Açıklamada, daha sonra Rus denetim ekiplerinin helikopterle gemiye indiği, çalışmalarını yürüttüğü, daha sonra da hedef limanına gitmesine izin verildiği bilgisi yer aldı.

Tahıl koridoru anlaşmasının sona ermesinden bu yana, Rusya, Karadeniz üzerinden yapılan Ukrayna bağlantılı nakliyatları bloke ediyor. Ukrayna tahılının dünya piyasalarına ihracını mümkün kılan anlaşmanın Rusya tarafından sonlandırmasının ardından Moskova, Ukrayna limanlarına giden tüm gemileri potansiyel askeri yük taşıyan gemi olarak nitelendirip ona göre hareket edeceğini açıklamıştı.

Vesselfinder adlı deniz taşımacılığı takibi yapan sitenin verilerine göre Şükrü Okan isimli yük gemisi, bu sabah Kartal'dan yola çıktı ve öğlen saatlerinde Bulgaristan karasularına ulaştı. Yine Vesselfinder'e göre Şükrü Okan adlı yük gemisinin hedef limanı Ukrayna'nın İzmail limanı değil Romanya'nın Sulina limanı.

dpa, AFP/ ETO, EC