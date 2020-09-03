 Rusya üzerindeki Navalni baskısı artıyor | DÜNYA | DW | 03.09.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Rusya üzerindeki Navalni baskısı artıyor

Kremlin muhalif lider Navalni’nin zehirlenmesinden Moskova’nın sorumlu olduğu iddialarını reddetti. Berlin’in, Navalni’nin zehirlendiği açıklamasının ardından Batılı ülkelerin Moskova üzerindeki baskısı artıyor.

Earth Hour - Russland Kreml in Moskau (Reuters/T. Makeyeva)

Alman hükümetinin Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni'nin, Sovyetler Birliği'nde geliştirilen sinir gazı Novichok ile "şüpheye yer bırakmayacak şekilde" zehirlendiğinin belirlendiğini açıklamasının ardından Rusya’nın üzerindeki baskı artıyor.

Rusya Navalni’nin zehirlendiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını savunuyor. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, perşembe günü yaptığı açıklamada Berlin'in Moskova’ya kanıt sunmadığını kaydetti.

Peskov, "Rus devletini suçlamak için bir neden bulunmuyor" ifadelerini kullanarak Batılı ülkelerden "acele bir yargıya" varmamalarını istedi.

Öte yandan Alman yetkililer, Avrupa Birliği'nin (AB) 26 üye ülkesini Navalni ile ilgili bilgilendirdi. AB Dış İşleri Sözcüsü Peter Stano sorumluluların belirlenmesi için kapsamlı ve şeffaf bir soruşturmaya ihtiyaç olduğunu belirtti.

Rusya'ya tepki yağıyor

NATO ve Avrupa Birliği (AB) olayı kınayarak Rusya'nın konuyu aydınlatmasını talep etti. ABD de Rus muhalif siyasetçi Navalni'nin Novichok ile zehirlenmesine tepki gösterdi. 

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Sözcüsü Steffen Seibert tarafından dün yapılan açıklamada, Berlin'deki Charite hastanesinde tedavi gören Navalni'de Sovyetler Birliği döneminde geliştirilen sinir gazı Novichok bulunduğu belirtilmişti. 

Almanya Başbakanı Angela Merkel de çarşamba günü yaptığı açıklamada Navalni'nin Novichok ile yapılan bir cinayet teşebbüsünün kurbanı olduğunu söylemiş ve Rusya’dan bir açıklama talep etmişti.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü‘nün (OPCW) Başkanı Fernando Arias, Navalni'nin zehirlenmesi konusunda, "ciddi şekilde endişeli" olduğunu açıkladı. Arias bir bireyin sinir gazı ile zehirlenmesinin Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ne göre kimyasal silah kullanıldığı anlamına geldiğini ifade etti.

Diğer taraftan Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko, Navalni’nin zehirlenmesinin Batı’nın bir oyunu olduğunu iddia etti.

Ne olmuştu?

Rus muhalif siyasetçi Navalni, yaklaşık iki hafta önce Tomsk kentinden Moskova'ya yaptığı uçak yolculuğu sırasında bilincini kaybetmesi üzerine Omsk kentinde tedavi altına alınmış, ekibi tarafından zehirlendiği iddia edilen Navalni Berlin'e nakledilerek Charite hastanesine kaldırılmıştı.

Hastane, ilk klinik bulgulara göre Navalni'nin zehirlendiğini açıklamış, ancak Rusya Navalni'nin zehirlendiği iddialarını reddetmişti.

AFP,dpa /SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Almanya: Navalni’de Novichok tespit edildi

Alman hükümeti Berlin’de tedavi gören Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni'den alınan örneklerde Sovyetler Birliği tarafından geliştirilen sinir gazı Novichok maddesine rastlandığını açıkladı.  

Rusya Navalni’nin zehirlendiği iddialarına ilişkin resmi soruşturma açmıyor

Rusya, muhalif siyasetçi Navalni’nin aniden fenalaşarak komaya girmesi konusunda resmi soruşturma açılmasına gerek olmadığını açıkladı. Rusya aynı zamanda Navalni hakkında tedavi gördüğü Almanya’dan bilgi istedi.  

Benzer içerik

Russland Moskau Nawalny

NATO müttefik ülkelerle Navalni'yi görüşecek 03.09.2020

Rus muhalif siyasetçi Navalni'nin zehirlenmesi olayının aydınlatılmasını isteyen NATO ve AB, Navalni'ye yönelik saldırıyı kınadı. NATO, bu olayın sonuçları konusunda müttefiklerle görüşüleceğini açıkladı.

Russland Moskau Nawalny

Almanya: Navalni’de Novichok tespit edildi 02.09.2020

Alman hükümeti Berlin’de tedavi gören Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni'den alınan örneklerde Sovyetler Birliği tarafından geliştirilen sinir gazı Novichok maddesine rastlandığını açıkladı.

Berlin Flughafen Tegel Flieger mit Nawalny gelandet

Aleksey Navalni tedavi için Berlin'de 22.08.2020

Rusya’da Devlet Başkanı Putin'in en güçlü siyasi rakiplerinden olan ve ülkesinde zehirlendiği iddia edilen Aleksey Navalni tedavi amacıyla Berlin’e getirildi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

BM: Libya silah ambargosu ihlal ediliyor

BM Libya Özel Temsilcisi Williams, son haftalarda Libya’daki savaşın iki tarafına hava ve deniz yoluyla silah desteği yapıldığını söyledi. Williams, bu tavrın uzlaşma fırsatını baltaladığını kaydetti.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Seyahat kısıtlamalarınn en çok etkilediği havayolu ulaşımında hangi şirket ne durumda?  