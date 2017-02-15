TSİ 22.23 Rusya Çarşamba sabahı geçici ateşkes ilan etti

Moskova, Ukrayna’da Çarşamba sabahı sivil halkın tahliyesi için geçici ateşkes ilan ettiğini açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna'daki insani yardım operasyonlarından sorumlu birimi, 9 Mart'ta TSİ 10.00'dan itibaren Rusya Federasyonu'nun bir "sessizlik rejimi" ilan ettiği ve insani koridorlar oluşturmaya hazır olduğu belirtildi.

TSİ 20.32 Zelenskiy: Teslim olmayacağız, sonuna kadar savaşacağız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy, İngiltere parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nda video konferans aracılığıyla yaptığı konuşmada ülkesi için daha fazla destek talep etti. İngiltere'ye Rusya'ya yönelik yaptırımları artırma, Rusya'yı "terörist devlet" olarak nitelendirme çağrısı yapan Zelenskiy, Ukrayna'nın hava sahasının güvenliğinin sağlanmasını istedi. Zelenskiy konuşmasında Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulması talebini de tekrarladı.

İngiliz vekillerin ayakta alkışladığı Zelenskiy, "Teslim olmayacağız ve kaybetmeyeceğiz. Denizden havaya kadar, sonuna kadar savaşacağız. Ne pahasına olursa olsun, ülkemiz için savaşacağız" şeklinde konuştu.

TSİ 20.25 BBC, Rusya'daki gazetecilik faaliyetlerine yeniden başladı

Rusya'da geçen hafta kabul edilen medya yasasının ardından bu ülkeden yayınlarını askıya alan İngiliz yayın kuruluşu BBC Rusya'daki gazetecilik faaliyetlerine yeniden başladığını duyurdu. BBC'nin açıklamasında, "Titizlikle yapılan incelemelerin ardından Rusya'dan İngilizce haberciliğe bu akşamdan itibaren yeniden başlama kararı aldık" denildi. Açıklamada, BBC'nin bağımsızlık ve tarafsızlık ilkelerine bağlı kalacağı vurgulanırken, çalışanların güvenliğinin de öncelikli olduğunun altı çizildi. Rusya'da geçen hafta kabul edilen medya yasası, Rus ordusu hakkında "sahte haber" paylaşımı yapanlara 15 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

TSİ 19.39 Zelenskiy'nin partisinden güvenlik garantisi talebi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin partisi Halkın Hizmetkârları güvenlik garantileri karşılığında NATO üyeliği hedefinin ertelenebileceğini bildirdi. Partiden yapılan açıklamada, "İttifak, en az 15 yıl daha Ukrayna'yı üyeliğe kabul etmeye hazır değil ve bunu açıkça beyan etti" denildi. Parti, bu nedenle de, NATO üyeliğe kabul edinceye kadar somut garantilerden söz edilebileceğini belirterek, "Garantör ülkeler ABD, Türkiye ve Ukrayna'ya komşu ülkeler olabilir" ifadesi kullanıldı. NATO üyeliği hedefi 2019 yılında Ukrayna anayasasına eklenen bir madde olmuştu. Rusya, Ukrayna'nın bu hedefinden vazgeçerek, tarafsız bir statüye sahip olmasını talep ediyor. Halkın Hizmetkârları partisinin açıklamasında ayrıca tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Luhansk bölgeleri ile Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ın Ukrayna toprağı olduğunun altı çizildi.

TSİ 19.31 Biden: Rusya'dan enerji ithalatını yasaklıyoruz

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya yönelik saldırılarını sürdüren Rusya'dan doğal gaz ve petrol ithalatını yasakladıklarını açıkladı. Başkan Biden bugün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada "Rus petrol ve doğal gazı ile enerjisinin tüm ithalatını yasaklıyoruz. Bu, Rus petrolünün ABD limanlarında kabul edilmeyeceği ve Amerikan halkının (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e yönelik bir başka güçlü darbesi anlamına geliyor" ifadelerini kullandı. Biden, Rusya'dan enerji ithalatını yasaklama kararının Avrupalı müttefiklerle yaptığı istişareler sonrasında alındığını da sözlerine ekledi.

"Avrupa'daki birçok müttefikimizin ve ortağımızın bize katılmasının mümkün olmadığını biliyoruz" diyen Biden, "Başkaları için mümkün olmasa da biz bu adımı atabiliriz. Ancak Avrupa ve ortaklarımızla, Rus enerjisine olan bağımlılığı azaltacak uzun vadeli bir strateji geliştirmek için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

TSİ 19.00 ABD: Rus askerlerinde zayiat 2 bin ile 4 bin arasında

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 2 bin ile 4 bin Rus askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Pentagon'a bağlı Savunma İstihbarat Ajansı Başkanı Korgeneral Scott Berrier, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Berrier, kaç Rus askerinin hayatını kaybettiğine ilişkin bir soruya "2 bin ile 4 bin arasında" şeklinde cevap verdi. Berrier, bu tahminin açık kaynakların yanı sıra istihbarat bilgilerine dayandığını da sözlerine ekledi.

TSİ 17.54 AB, 2030'dan önce Rus doğal gazına olan bağımlılığa son vermeyi hedefliyor

Rusya ile yaşanan gerilim üzerine Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya enerji konusunda bağımlılığı azaltmak için yeni bir plan hazırladı. AB Komisyonu'nun Salı günü açıkladığı plan, Rusya'dan doğal gaz ithalatının bu yılın sonuna kadar üçte iki oranında azaltılmasını hedefliyor. Plana göre, ithalatın azaltılması için yenilenebilir enerjilerin yaygınlaştırılmasının hızlandırılması, doğal gaz tedariki için yeni kaynakların bulunması ve enerji tüketiminin düşürülmesi öngörülüyor. AB, ithal ettiği doğal gazın yüzde 40'tan fazlasını Rusya'dan karşılıyor. AB Komisyonu, bu planla 2030 yılından önce Rus doğal gazına olan bağımlılığın tamamen sona erdirilmesini hedefliyor.

TSİ 17.04 BM: Ukrayna'da 474 sivil yaşamını yitirdi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi, Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı saldırılarda bugüne kadar bin 335 sivilin hayatını kaybettiğini veya yaralandığını açıkladı. BM'nin verilerine göre, 474 sivil yaşamını yitirdi, 861'i de yaralandı. Yaşamını yitirenlerin veya yaralananların sayısının daha yüksek olabileceğini belirten BM, "Volnovakha, Mariupol, İzyum kentlerinde yüzlerce sivilin öldüğü veya yaralandığı iddialarının" olduğunu kaydetti. BM, dün açıkladığı verilerde ise 406 sivilin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan, Ukrayna Hava Kuvvetleri Rus birliklerine karşı verilen mücadelede Hava Kuvvetleri'nden 13 askerin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ukrayna birliklerinden toplamda kaç askerin hayatını kaybettiğine ilişkin olarak ise resmi açıklama yapılmadı.

TSİ 17.02 Rusya: Ukrayna sivillerin tahliyesi için sadece bir güzergahı kabul etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Sumi kentindeki sivillerin tahliyesi için Poltava üzerinden Polonya sınırına kadar önerilen 10 güzergahtan sadece bir tanesinin Ukraynalı yetkililer tarafından kabul edildiğini bildirdi. Rus haber ajanslarının Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı haberlerde, 576'sı Hint vatandaşı olmak üzere 723 kişinin Sumi-Poltava koridoru üzerinden tahliye edildiği belirtildi. Ukrayna, sivillerin tahliyesi için Rusya'nın önerdiği insani koridorları Rusya'ya ve Belarus'a çıktığı için eleştirmişti.

TSİ 16.25 Rusya ve Türkiye Savunma Bakanları görüştü

Rus ve Türk Savunma Bakanlarının bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği açıklandı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ukrayna ve iş birliği konularının gündeme geldiği belirtildi. Görüşme talebinin Türk tarafından geldiği aktarıldı.

TSİ 15.00 Stoltenberg: Sivilleri hedef almak savaş suçudur

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'daki çatışmaların artmaması ve ülke dışına yayılmaması konusunda İttifakın sorumluluğu olduğunu ifade etti. Stoltenberg, şu ana kadar 2 milyon Ukraynalının savaş nedeniyle ülkesinden kaçtığını vurgulayarak, savaşta sivillerin hedef alındığını gösteren "güvenilir raporlar" olduğunu ve sivilleri hedef almanın "savaş suçu" olduğunu belirtti. Moskova’ya çatışmaları durdurma çağrısı yapan Stoltenberg, "İttifakın egemenliği altındaki bölgelerin her santimetresini koruyacak ve savunacağız" söyleminde bulundu.

TSİ 14.30 Ukrayna: Rus birliklerin ilerlemesi yavaşladı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenkiy'nin Danışmanı Oleksey Arestoviç, Rus güçlerinin ilerlemesinin önemli ölçüde yavaşladığını ve Ukraynalı birliklerin bazı alanlarda karşı saldırıya geçtiğini öne sürdü. Arestovıç, "Düşmanın ilerleme temposunun önemli ölçüde yavaşladığını" ve ilerleyen birliklerin de küçük gruplar olduğunu savundu.

Aleksey Navalni

TSİ 14.00 Navalni'den Ruslara çağrı: Protestoları sürdürün

Rusya'da tutuklu muhalif siyasetçi Aleksey Navalni, Rusya halkına savaş karşıtı protestoları sürdürme çağrısı yaptı. Navalni'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Şartlar ne olursa olsun savaş karşıtı protestolar sona ermemeli" ifadeleri yer aldı. Navalni ayrıca, Rusya'da kamuoyunun görüşünün savaş karşıtlığına dönüşme eğiliminde olduğunu ifade etti. Rusya'da hafta sonu düzenlenen protestolarda 5 binden fazla kişi gözaltına alınmıştı. Savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana 13 bin 500 kişinin gözaltına alındığı bildiriliyor.

TSİ 13.30 AB Rusya ve Belarus'a yeni yaptırımları görüşecek

Avrupa Birliği (AB) çevrelerinden alınan bilgiye göre, AB bugün Rusya ve Belarus'a yönelik yeni yaptırımları görüşecek. AB'nin, Belarus bankaları ve yeni Rus oligarklarının yanı sıra Rus parlamenterlerinin de yaptırım listesine alınmasını ve denizcilik alanında teknoloji ürünlerinin ihracatına yasak getirmeyi planladığı belirtiliyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, yaptırımların daha etkili olması için, bu yaptırımlardan kaçmayı sağlayan hukuki boşlukların giderileceğini ifade etmişti. Von der Leyen buna örnek olarak da, Rus mali sistemine vurulan darbenin ardından, kripto paraların da daha sıkı bir denetim altına alınmasına yönelik hazırlıkları örnek göstermişti.

TSİ 13.00 BM: Ukrayna'dan kaçanların sayısı 2 milyonu aşmak üzere

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği, Ukrayna'daki savaştan kaçanların sayısının "bugün veya yarın" 2 milyonu geçmesinin beklendiğini açıkladı. Örgütün başkanı Filippo Grandi Oslo'da yaptığı açıklamada, "2 milyon eşiğini bugün ya da en geç yarın geçeceğimizi düşünüyorum" dedi. BM'nin verilerine göre, Rusya'nın işgalinin ardından Ukrayna'dan şimdiye kadar yaklaşık 1 milyon 700 bin kişi ayrıldı. Grandi, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın ilk kez bu kadar kısa sürede böylesine yoğun bir göçle karşılaştığını söyledi.

TSİ 11.45 Sumi ve İrpin'den tahliyeler başladı

Ukraynalı yetkililer, Sumi ve başkent Kiev yakınlarındaki İrpin kentlerinden sivillerin tahliyesine başlandığını açıkladı. Kiev Bölge Valisi Oleksiy Kuleba, "9.30 (yerel saat ile) dolayında 150'den fazla kişi tahliye edildi ve tahliye faaliyetleri sürüyor" açıklamasında bulundu. Vali ayrıca, kent sakinleriyle birlikte yabancı öğrencilerin de ilk konvoyda Sumi’den ayrıldığını duyurdu. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Sumi’den ayrılan konvoyun Poltava kentine doğru yola çıktığını açıkladı. Bakanlık, Rusya’yı diğer insani koridorların oluşturulmasına da onay vermeye çağırdı.

Rusya bugün Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol kentlerinden sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes ilan edileceğini açıklamıştı.

TSİ 11.30 UNHCR'den ikinci mülteci dalgası uyarısı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Ukrayna'da savaşın devam etmesi halinde ikinci mülteci dalgasının çok daha savunmasız kişilerden oluşacağı uyarısında bulundu. UNHCR Başkanı Filippo Grandi, "Savaş devam ederse kaynakları ve bağlantıları olmayan insanlar göreceğiz" dedi. Avrupa için bu durumu yönetmenin daha zor olacağını belirten Grandi, "Avrupa ve ötesindeki herkesin daha fazla dayanışma göstermesi gerekecek" dedi.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace

TSİ 11.15 İngiltere Savunma Bakanı: Putin gücünü kaybetti

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Ukrayna'daki savaşın gidişatından bağımsız olarak Putin'in gücünü kaybettiğini ifade etti. "Ne olursa olsun, Putin artık dünyada gücünü kaybetmiş bir lider, ordusunun işi bitti. Bunu fark etmesi gerekiyor" diyen Wallace, Times Radio'ya yaptığı açıklamalarda, "Uluslararası toplum ona karşı birleşti. Halkına büyük ekonomik sıkıntılara yol açacak bir konumda" dedi.

Wallace diğer yandan, Polonya'nın Ukrayna'ya olası bir savaş uçağı verme kararını ülkesi İngiltere'nin destekleyeceğini ancak böyle bir kararın doğrudan Polonya için sonuçlar doğurabileceğini ifade etti. Sky News'e konuşan Bakan Wallace, "Ben Polonya'yı alacağı her kararda desteklerim. Ancak Birleşik Krallık Ukrayna'ya uçak vermez" söyleminde bulundu.

TSİ 11.00 Sumi'de insani koridorun açılması bekleniyor

Ukrayna hükümeti, sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes ilan edilen beş kentten biri olan Sumi'de Orta Avrupa Saati ile 09.00'de insani koridorun açılmasının beklendiğini duyurdu. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Sumi'den ayrılacak konvoyda özel araçları ile kenti terk eden sivillerin de olacağını söyledi. Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol kentlerinden sivillerin tahliyesi için bir kez daha geçici ateşkes önerisinde bulunmuştu.

TSİ 10.30 Dünya Bankası'ndan Ukrayna'ya kredi ve hibe paketine onay

Dünya Bankası, Ukrayna için 723 milyon dolarlık kredi ve hibe paketini onayladığını duyurdu. Bankadan yapılan açıklamaya göre paket, Hollanda ve İsveç'in teminatlarıyla 489 milyon dolara yükseltilen bir kredi ile İngiltere, Danimarka, Letonya, Litvanya ve İzlanda'nın 134 milyon dolar ve Japonya'nın 100 milyon dolarlık hibesinden oluşuyor. Dünya Bankası Başkanı David Malpass, "Dünya Bankası grubu Ukrayna'daki ve bölgedeki insanların yanında yer almaktadır" dedi.

Reuters,dpa,AFP / BÖ,ET, JD, SSB

© Deutsche Welle Türkçe