Rus vicdani retçilere Almanya'ya sığınma teklifi

Almanya'da üçlü koalisyon hükümetinin ortaklarından Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller, savaşa gitmek istemeyen Rus vicdani retçilere sığınma hakkı tanınması çağırısında bulundu.

Yeşiller'in Federal Meclis sorumlusu Irene Mihalic, Rheinischen Post gazetesine yaptığı açıklamada "Putin'in Ukrayna'ya karşı devletler hukukuna aykırı ve kanlı saldırı savaşına bir asker olarak katılmak istemeyen ve bu yüzden Rusya'dan kaçanlara Almanya'da sığınma hakkı verilmelidir" dedi. Mihalic, bunun sağlanmasının önemli bir mesaj olacağını söyledi.

"Vicdani retçiler için yasal zemin uygun"

SPD Meclis Grup Başkanvekili Dirk Wiese de aynı gazeteye verdiği demeçte, mevcut yasal düzenlemelerin zorunlu askerlikten kaçanlara öngörülen cezaların sığınma başvurusu için gerekli yasal zemini sağladığını söyledi. Wiese ayrıca Rusya'da hakkında cezai soruşturma bulunan muhaliflere, bilim insanlarına ve gazetecilere Almanya'nın koruma sunduğuna dikkat çekti.

SPD Meclis Grup Başkanvekili Dirk Wiese Fotoğraf: Carsten Koall/dpa/picture alliance

Gazetenin İçişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre savaşın başladığı Şubat ayından bu yana bu nitelikteki 274 kişi ve 164 aile ferdi Almanya'ya kabul edildi.

Muhalefetten destek

Muhalefetteki Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) Rus kaçakların başvurularının kabul edilmesinin kolaylaştırılmasından yana. CDU Meclis Grup Başkanvekili Johann Wadephul, insani yardım amaçlı verilen vizelerin cömert ve kapsamlı şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. "Bunun Putin'in rejimine açıkça karşı çıkan askerler için de geçerli olduğunu" ifade eden Wadephul, "Güven içinde yaşayabilmelerini sağlamalıyız. Bu desteği hak ediyorlar" dedi.

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