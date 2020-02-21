Rus ve Türk savunma bakanları İdlib’i görüştü

Rusya Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus savunma bakanlarının Suriye'nin İdlib vilayetindeki durumu ele almak üzere bir telefon görüşmesi yaptığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşmede "İdlib'de gerilimi azaltma bölgesindeki durumun istikrara kavuşturulması konularının” konuşulduğu belirtildi. Açıklama Rus haber ajansı Interfax tarafından yayınlandı.

Görüşme ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Akar ve Şoygu arasındaki telefon görüşmesinde İdlib’de sorunun çözümüne yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu."

İdlib konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında da dün bir telefon görüşmesi yapılmıştı

DW, Reuters / EC, SÖ

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