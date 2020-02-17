 Rus ve Türk heyetleri İdlib′i görüştü | DÜNYA | DW | 18.02.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Rus ve Türk heyetleri İdlib'i görüştü

Türkiye ve Rusya'dan İdlib müzakerelerine ilişkin açıklama geldi. Türkiye şu ana dek tatmin edici bir sonuç çıkmadığını açıklarken, Rusya gerilimin azaltması konusundaki anlaşmalara bağlılığın teyit edildiğini duyurdu.

default

İdlib'deki gelişmeleri görüşmek üzere Moskova'ya giden Türk heyetinin Rus heyetiyle yaptığı görüşmelere ilişkin hem Rusya, hem de Türkiye'den açıklama geldi. 

Rusya Dışişleri Bakanlığı Rus ve Türk heyetleri arasında yapılan görüşmede, İdlib'de gerilimi azaltmaya yönelik anlaşmalara her iki ülkenin bağlı olduğunun teyit edildiğini ifade etti. Açıklamada, İdlib'de uzun vadeli güvenlik ve istikrarın sadece Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne bağlılık temelinde sağlanmasının mümkün olduğu belirtildi.

Müzakereler Türkiye'yi tatmin etmedi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da güncel konulara ilişkin açıklamasında İdlib'le ilgili görüşmeler hakkında bilgi verdi. Kalın Rusya ile yapılan İdlib görüşmeleriyle ilgili olarak, "Şu ana kadar müzakerelerden bizi tatmin edeci bir sonuç çıkmamıştır. Sunulan kağıdı ve haritayı kabul etmedik" dedi.

"İdlib'de temel çizgimiz Soçi mutabakatına geri dönülmesi" diyen Kalın, İdlib'deki askeri gözlem noktalarının yerlerinin değişmesi söz konusu olmadığını belirtti.

İdlib'in korunması ve sivillerin muhafaza edilmesi için Türkiye'nin bölgeye askeri tahkimat ve sevkiyatının devam edeceğini söyleyen Kalın, "İdlib'de askerimize saldırı söz konusu olduğunda, geçen haftalarda olduğu gibi cevabı en sert şekilde verileceğinden kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

Türk ve Rus heyetleri Moskova'daki görüşmelere dün başlamıştı. Geçen hafta da Moskova'dan bir heyet Türkiye'ye giderek görüşmeler yapmıştı.

Suriye'nin kuzeybatısında İdlib'de 3 ve 10 Şubat'ta Türk askerlerinin hedef olduğu iki ayrı saldırıda toplam 13 Türk askeri ve bir sivil personel hayatını kaybetmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşar Esad rejimine şubat sonuna dek bölgeden çekilmesi için ültimatom vermiş ve "Rejimin gözlem noktalarımızı kuşatmaya başladığını görüyoruz. Sessiz kalmamız mümkün değil, onlara karşı gereğini yapıyoruz" demişti.  2018'de varılan Soçi mutabakatı çerçevesinde Türkiye'nin İdlib'de 12 gözlem noktası bulunuyor.

DW, DHA, rtr / HT, EC

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Esad'dan "operasyonlar sürecek" mesajı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ülkesinde cihatçı gruplara karşı askeri operasyonların süreceği mesajını verdi. BM ise çatışmalar yüzünden kaçan sivillerin sayısının 900 bine yaklaştığını açıkladı. (17.02.2020)  

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Sessiz kalmamız mümkün değil

İdlib'deki duruma ilişkin Cumhurbaşkanından açıklama geldi. Türk gözlem noktalarının kuşatılmaya başlandığını söyleyen Erdoğan, "Sessiz kalmamız mümkün değil" dedi. Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la da telefonda konuştu. (15.02.2020)  

Çavuşoğlu: Lavrov'a İdlib'de kalıcı ateşkes gerektiğini söyledik

Rus mevkidaşı Lavrov’la görüşen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İdlib’deki saldırganlığın durması gerektiğini vurguladıklarını" söyledi. Türkiye’den bir heyet Pazartesi günü Moskova’ya gidiyor. (16.02.2020)  

Benzer içerik

Symbolbild Russland Türkei Flaggen

Türk heyeti Moskova'da İdlib'i görüştü 17.02.2020

Moskova'ya giden Türk heyeti Rus heyetiyle İdlib'deki son gelişmeleri ele aldı. Görüşmeler yarın da sürecek.

Syrische Regierungstruppen nehmen wichtige Autobahn vollständig ein

Suriye hükümet güçleri ilerleyişini sürdürüyor 17.02.2020

Suriye hükümet güçleri hafta sonunda Halep’te ilerleyişini sürdürürken, Ankara-Moskova arasında diplomasi trafiği bugün devam edecek. Başkan Trump Türkiye’ye destek verdi.

Türkei - Devlet Bahceli

Rusya'dan Bahçeli için Türkiye'ye uyarı 13.02.2020

Rusya'dan Türkiye'ye yeni bir uyarı daha geldi. Moskova, MHP lideri Bahçeli'ye işaret edilerek Türkiye'de Suriye'deki olaylarla ilgili yapılan açıklamalarda provokasyondan kaçınılmasını istedi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Çin'in Uygurları gönderdiği eğitim kamplarından biri

Çin'in Uygurlara uyguladığı baskılar belgelendi

DW yaptığı araştırmalar sonucu Çin yönetiminin Uygurlara yönelik baskısını belgelerle ortaya çıkardı. Buna göre başörtülü veya sakallı olmak ya da hacca gitmek bile aşırıların tutulduğu kamplara alınmak için yeterli.  

FOTO-GALERİ

Haftstrafe für Mörder von Hrant Dink (picture alliance / dpa)

Hrant Dink davasında neler yaşandı?

Gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesinin üzerinden 13 yıl geçti.  