Rus ve Türk heyetleri İdlib'i görüştü

İdlib'deki gelişmeleri görüşmek üzere Moskova'ya giden Türk heyetinin Rus heyetiyle yaptığı görüşmelere ilişkin hem Rusya, hem de Türkiye'den açıklama geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Rus ve Türk heyetleri arasında yapılan görüşmede, İdlib'de gerilimi azaltmaya yönelik anlaşmalara her iki ülkenin bağlı olduğunun teyit edildiğini ifade etti. Açıklamada, İdlib'de uzun vadeli güvenlik ve istikrarın sadece Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne bağlılık temelinde sağlanmasının mümkün olduğu belirtildi.

Müzakereler Türkiye'yi tatmin etmedi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da güncel konulara ilişkin açıklamasında İdlib'le ilgili görüşmeler hakkında bilgi verdi. Kalın Rusya ile yapılan İdlib görüşmeleriyle ilgili olarak, "Şu ana kadar müzakerelerden bizi tatmin edeci bir sonuç çıkmamıştır. Sunulan kağıdı ve haritayı kabul etmedik" dedi.

"İdlib'de temel çizgimiz Soçi mutabakatına geri dönülmesi" diyen Kalın, İdlib'deki askeri gözlem noktalarının yerlerinin değişmesi söz konusu olmadığını belirtti.

İdlib'in korunması ve sivillerin muhafaza edilmesi için Türkiye'nin bölgeye askeri tahkimat ve sevkiyatının devam edeceğini söyleyen Kalın, "İdlib'de askerimize saldırı söz konusu olduğunda, geçen haftalarda olduğu gibi cevabı en sert şekilde verileceğinden kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

Türk ve Rus heyetleri Moskova'daki görüşmelere dün başlamıştı. Geçen hafta da Moskova'dan bir heyet Türkiye'ye giderek görüşmeler yapmıştı.

Suriye'nin kuzeybatısında İdlib'de 3 ve 10 Şubat'ta Türk askerlerinin hedef olduğu iki ayrı saldırıda toplam 13 Türk askeri ve bir sivil personel hayatını kaybetmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşar Esad rejimine şubat sonuna dek bölgeden çekilmesi için ültimatom vermiş ve "Rejimin gözlem noktalarımızı kuşatmaya başladığını görüyoruz. Sessiz kalmamız mümkün değil, onlara karşı gereğini yapıyoruz" demişti. 2018'de varılan Soçi mutabakatı çerçevesinde Türkiye'nin İdlib'de 12 gözlem noktası bulunuyor.

DW, DHA, rtr / HT, EC

© Deutsche Welle Türkçe