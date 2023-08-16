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Luna-25 Ay yörüngesine ulaştı

2 saat önce

Rusya'nın Ay'da su ve yer altı kaynakları arama amacıyla yolladığı Luna 25 uzay aracı Ay yörüngesine ulaştı. Aracın 21 Ağustos'ta Ay'a inmesi planlanıyor.

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Luna-25'i uzaya taşıyan Soyus-2.1b taşıyıcı roketi
Rusya'dan fırlatılan Luna-25 beş gün sonra Ay'ın yörüngesine ulaştıFotoğraf: SNA/IMAGO

Rusya'nın Ay'a yolladığı Luna-25 insansız uzay aracı beş günlük yolculuğunun ardından Ay'ın yörüngesine ulaştı.

Rus Uzay Ajansı Roskosmos'tan yapılan açıklamada, Luna-25'in Çarşamba günü Moskova saatiyle 12.03'te Ay yörüngesine girdiği ve Cuma günü fırlatılan uzay aracının sistemlerinin normal çalıştığı, bağlantının istikrarlı olduğu duyuruldu. Uzay aracının 21 Ağustos'ta Ay'ın güney kutbuna inmesi planlanıyor. Ancak öncelikle iniş için uygun bir yerin bulunması gerekiyor. İnsansız araç Ay'da su arayacak ve olası yer altı kaynakları hakkında veri toplayacak.  

NASA ve diğer uzay ajanslarından bilim insanları Ay'ın güney kutbundaki kraterlerde buz kanıtlarına rastlamışlardı. Ay'da su bulunması, Dünya'nın tek doğal uydusunun daha ayrıntılı olarak keşfedilebilmesi açısından geniş kapsamlı sonuçlar doğurabilecek. Bilim insanları böylece daha uzun süreli insanlı Ay misyonlarının gerçekleşebileceğini ve Ay'daki maden kaynaklarından da istifade edilebileceğini belirtiyor.

Bin 800 kilogram ağırlığında, küçük bir otomobil büyüklüğündeki Luna-25, Ay'ın güney kutbunda bir yıl boyunca keşif çalışmalarında kullanılacak.

Rus uzay programlarını konu edinen RussianSpaceWeb.com web sitesi uzmanlarından Anatoli Sak, 47 yıl önce, 1976'da Luna-24 ile gerçekleştirilen Sovyet Ay misyonundan bu yana hiçbir Rus uzay aracının Ay'ın yörüngesine girmediğini belirtti.  

Luna-25, Rusya'nın 2040 yılına kadar Ay'da bir uzay istasyonu kurma hedefiyle başlatılan uzay programı kapsamında fırlatıldı. Kısa süre önce bir Hint uzay aracı da Ay'ın yörüngesine girmişti. Söz konusu aracın da Ay yüzeyine inmesi bekleniyor.

 

Reuters,dpa / TY,ET

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