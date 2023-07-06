Rus taktik nükleer silahları Belarus'ta

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, NATO Liderler Zirvesi'ne sayılı günler kala, "belli sayıda" Rus taktik nükleer silahlarının ülkesine getirildiğini açıkladı.

Avrupa Birliği'nin (AB) sonuçlarını tanımadığı, 2020 yılındaki seçimler sonrasında da devlet başkanlığı görevini yürüten Lukaşenko, konuyla ilgili açıklamayı başkent Minsk'te, yabancı medya mensupları için düzenlenen bir basın toplantısında yaptı. Belarus Haber Ajansı Belta'nın aktardığına göre Lukaşenko, Rus nükler başlıklı silahlarının güvenli bir yerde muhafaza edildiğini belirtti.

Rusya ve Belarus'a komşu Litvanya NATO zirvesi

Aleksandr Lukaşenko'nun Rus taktik nükleer silahların ülkesindeki varlığını duyurduğu açıklamanın, hem Belarus hem de Rusya'nın komşusu olan Litvanya'nın ev sahipliğinde, başkent Vilnius'ta 11- 12 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi öncesine denk gelmesi dikkat çekti.

NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı Vilnius'taki Zirve'de, Ukrayna Savaşı ve NATO'nun Kiev'e desteği konusu öne çıkan gündem maddeleri olacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e desteği ile dikkat çeken Lukaşenko da Ukrayna Savaşı'nı Moskova'nın resmi dilini kullanarak, "özel askeri operasyon" olarak nitelendiriyor. Ancak Lukaşenko'ya söz konusu "özel operasyonun" herhangi bir tarafın nükleer silah kullanması için bir neden olamayacağını ifade etti.

Belarus lideri Lukaşenko, NATO'nun ülkesine veya Rusya'ya herhangi bir saldırgan tutum sergilemesi halinde ise, "Rusya'nın Belarus ile ittifak halinde ulusal güvenlik doktirini çerçevesinde misilleme yapacağı" tehdidinde bulundu.

Vladimir Putin ve Aleksandr Lukaşenko Fotoğraf: Gavriil Grigorov/Pool/Sputnik/Kremlin/AP/dpa/picture alliance

Ukrayna savaşı 16 aydır sürüyor

Rusya'nın, Şubat 2022'de komşusu Ukrayna'ya saldırarak başlattığı savaş yaklaşık 16 aydan bu yana devam ediyor. Bu savaşta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en yakın destekçilerinden biri Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko.

Putin geçen ay yaptığı bir açıklamada, 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde Rus taktik nükleer silahlarının Belarus'ta konuşlandırılmasına yönelik hazırlıkların başladığını duyurmuştu. Lukaşenko, böylece öngörülenden daha erken bir tarihte silahların ülkesinde konuşlandığını dünya kamuoyuna duyurmuş oldu.

Taktik nükleer silahlar da savaş anında kullanılabilen konvansiyonel silahlar grubuna giriyor. Ancak bu silahların stratejik olanlara göre menzili ve imha gücü görece daha düşük.

SSCB sonrası yurt dışında konuşlu ilk Rus nükleer silahları

Rus taktik nükleer silahlarının Belarus'un talebi üzerine bu ülkeye gönderilmesiyle Rusya, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana ilk defa yurt dışında nülkeer silah konuşlandırmayı gerçekleştirmiş oldu. Aleksandr Lukaşenko, Belarus ordusunun kendi başına nükleer silah kullanma gücüne sahip olmadığını ve bu nedenle Rusya ile istişare içinde hareket ettiklerini vurguladı.

dpa / ETO,ET

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl ulaşabilirim?