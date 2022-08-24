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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu
Sergey ŞoyguFotoğraf: Russian Defence Ministry/REUTERS
PolitikaUkrayna

"Ukrayna'daki ilerlemeyi bilerek yavaşlattık"

4 saat önce

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, sivil kayıpları önleme çabalarının Ukrayna'daki ilerleyişlerini yavaşlattığını, ancak bunu bilinçli olarak yaptıklarını savundu.

https://www.dw.com/tr/rus-savunma-bakan%C4%B1-ukraynadaki-ilerlemeyi-bilerek-yava%C5%9Flatt%C4%B1k/a-62909574

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'daki "operasyonu" kasıtlı olarak yavaşlattıklarını açıkladı. Şoygu, bu yavaşlama kararının gerekçesini de, sivil kayıpları azaltma çabası olarak ifade etti.

Özbekistan'daki Şangay İş Birliği Örgütü'nün Savunma Bakanları toplantısında konuşan ve Ukrayna'da insancıl hukuka uyduklarını savunan Şoygu, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin komuta noktaları, hava alanları, depolar, müstahkem mevkiler ve savunma sanayi tesisleri dahil olmak üzere askeri altyapı tesislerine yüksek hassasiyetli silahlarla saldırılar düzenleniyor. Aynı zamanda sivil kayıpları önlemek için her türlü çaba gösteriliyor. Bu kesinlikle ilerleyişi yavaşlatıyor ama biz bunu bilinçli olarak yapıyoruz" diye konuştu.

Savunma Bakanı Şoygu, Rusya'nın resmi haber ajansı TASS'da yer alan açıklamalarında, Rus birliklerinin, "kurtarılmış bölgelerde barışçıl yaşamı tesis etmek için sistematik bir çalışma yürüttüğünü", Ukrayna birliklerinin ise "yakıp yıkma taktikleri uyguladığını, uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve terörist gibi davrandığını" savundu. "Konutlarda, okullarda, hastanelerde ve anaokullarında ateş mevzileri kuruyor, buralara tanklar ve toplar konuşlandırıyor ve sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyorlar" diyen Bakan, Kiev'in sivillere ve sivil altyapı tesislerine mümkün olduğunca fazla zarar vermek amacıyla yerleşim yerlerini kasıtlı olarak bombaladığını ve Lepestok anti-personel kara mayınları attığını öne sürdü.

Ukraynalı askerlerin Rus ordusundan ele geçirdiği, başkent Kiev'de sergilenen bir tank - (21.08.2022)
Ukraynalı askerlerin Rus ordusundan ele geçirdiği, başkent Kiev'de sergilenen bir tank - (21.08.2022)Fotoğraf: Vladyslav Musiienko/UPI Photo/Newscom/picture alliance

Londra'dan ayrılıkçılar savaşmaya ikna edilemiyor iddiası

Rus birlikleri, savaşın ilk haftalarında başkent Kiev'den püskürtüldükten sonra Ukrayna'nın merkezinde belirgin bir ilerleyiş kaydedemedi. İngiltere Savunma Bakanlığı, istihbarat verilerine dayandırdığı açıklamasında Rus ordusunun personel sıkıntısı yaşadığını ve Rusya yanlısı ayrılıkçıları savaşmaya devam etmeye ikna edilemediğini öne sürmüştü. Londra, Moskova'nın Ukrayna savaşını hâlâ "özel operasyon" olarak tanımlamasını da ordudaki personel sıkıntısında etkili olan faktörlerden biri olarak nitelendirmişti. Genel seferberlik ilan edilmeden devletin vatandaşlarını orduya katılmaya çağırmak için yasal bir zemini bulunmuyor. Bu da orduyu yardımcı birliklere bağımlı kılıyor.

 

DW,Reuters / SÖ,ET

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