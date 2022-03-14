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Rus oligarkların Londra aşkı

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası birçok Batılı ülke ekonomik yaptırım kararı aldı. Kabul edilen yaptırımlar arasında Rusya lideri Putin’e destek veren Rus oligarkların malvarlıklarını dondurma da yer alıyor. Rus oligarkların en fazla yatırım yaptığı şehirlerin üst sıralarında Birleşik Krallık'ın başkenti Londra geliyor. Peki bu şehri özellikle sevmelerinin arkasında ne var?